pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле
чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет) извращенец
Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо Пусть даже он был мудак
Грицько Нечеса (позивний у запоріжців) був як на мене доста лояльний
заснував ряд міст, включно з теперішніми обласними центрами Дніпром (1776), Херсоном (1778) і Миколаєвом (1789) вважав за потрібне відновити українське козацтво... Підтримував стосунки з відомими діячами української культури... Толерантно ставився до діяльності греко-католицької церкви https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/uk/% ... 0%B8%D1%87
Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке. Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.
Schmit написав:Нічого він не заснував, поселення там були ще задовго до так званих "заснувань".
Ну та так можна майже будь де знайти якісь поселенння, які були до теперішніх взагалі цивілізацій. Білховичі
було вже у великому занепаді[7]. Терен сучасного міста Херсона був заселений ще з дохристиянських часів. Перша людина з'явилася на цій території в епоху міді та бронзи. На місці, де була розташована Херсонська фортеця, а зараз міститься один з центральних парків, було знайдено скіфське поховання IV—III ст. до н. е. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%BE%D0%BD
Рештки Потьомкіна-Нечеси вважаю, що змародерили з імперських мотивів.