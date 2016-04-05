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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:08
freeze вы пожалуйста держитесь, мысленно мы с вами и вас поддерживаем.
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vitaliian
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:12
freeze написав:
Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона
последнее что я читал это такая ротация. Всех ценных перекинуть на другие направления а в Херсон забросить свежего мяса, с теоретической возможностью сдать но с боями.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:15
freeze написав:
...что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками.
Изменения по отпускам разве не даст необходимого эффекта? Если правильно понял, то будут давать отпуск без уважительной причины, но и сам отпуск будет уже меньше (без компенсации дороги).
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:25
flyman написав:
Тому ліпше взяти вмотивовану людину з 0 досвіду, а не впіймати хлопа біля АТБ та втюхати повістку.
Не можу зрозуміти, які претензії до Успіха?
Робить свою роботу, і на тому молодець.
То не проблема Успіха, є командир/менеджер, хай в нього болить голова, кого і як замінити і мотивувати.
Скоротили відпустку тепер до 10 днів разом із дорогою, щоб азимути вчив.
Ще й машини ремонтувати за свій рахунок. Теж мотивує знати геометрію.
От якби в тил відправили служити на 13К грн., то він би матан вивчив на рівні випускника мат ліцею.
Успіх похвалився, що щось вивчив нове.
А "добрі" люди прийшли і обісрали його, замість того щоб підбадьорити і сказати добре слово і заохотити до подальшого вдосконалення.
Мотиватори.
хлопакові ще в березні, коли він ще до частини не доїхав, казали - вчися хлопче, тому що це основа виживання, твого особистого та твоїх безпосередніх побратимів. та і результат служби з необхідними знаннями кращий, ніж без них, чи не так? але він клав на то все, і весь вільний (а може і не тільки вільний) час витрачає на безглузду писанину тут на форумі. ну то результат не забарився, на восьмому місяці служби освоїв азимут та бусоль (артилерист,...). можливо через вісім місяців ще щось освоїть, якщо час буде, коли відпочиватиме від писанини на форумах.
пс. купа служивих знайомих і рідні, дупа в милі, зайвий раз перекинутися парою слів ніколи. а тут - "пісатєль".
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