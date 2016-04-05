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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:08
freeze вы пожалуйста держитесь, мысленно мы с вами и вас поддерживаем.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:12
freeze написав:
Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона
последнее что я читал это такая ротация. Всех ценных перекинуть на другие направления а в Херсон забросить свежего мяса, с теоретической возможностью сдать но с боями.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:15
freeze написав:
...что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками.
Изменения по отпускам разве не даст необходимого эффекта? Если правильно понял, то будут давать отпуск без уважительной причины, но и сам отпуск будет уже меньше (без компенсации дороги).
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:25
flyman написав:
Тому ліпше взяти вмотивовану людину з 0 досвіду, а не впіймати хлопа біля АТБ та втюхати повістку.
Не можу зрозуміти, які претензії до Успіха?
Робить свою роботу, і на тому молодець.
То не проблема Успіха, є командир/менеджер, хай в нього болить голова, кого і як замінити і мотивувати.
Скоротили відпустку тепер до 10 днів разом із дорогою, щоб азимути вчив.
Ще й машини ремонтувати за свій рахунок. Теж мотивує знати геометрію.
От якби в тил відправили служити на 13К грн., то він би матан вивчив на рівні випускника мат ліцею.
Успіх похвалився, що щось вивчив нове.
А "добрі" люди прийшли і обісрали його, замість того щоб підбадьорити і сказати добре слово і заохотити до подальшого вдосконалення.
Мотиватори.
хлопакові ще в березні, коли він ще до частини не доїхав, казали - вчися хлопче, тому що це основа виживання, твого особистого та твоїх безпосередніх побратимів. та і результат служби з необхідними знаннями кращий, ніж без них, чи не так? але він клав на то все, і весь вільний (а може і не тільки вільний) час витрачає на безглузду писанину тут на форумі. ну то результат не забарився, на восьмому місяці служби освоїв азимут та бусоль (артилерист,...). можливо через вісім місяців ще щось освоїть, якщо час буде, коли відпочиватиме від писанини на форумах.
пс. купа служивих знайомих і рідні, дупа в милі, зайвий раз перекинутися парою слів ніколи. а тут - "пісатєль".
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:43
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58
Ой+ написав:
Рештки Потьомкіна-Нечеси вважаю, що змародерили з імперських мотивів.
Москалі дуже засмутяться, якщо виявиться, що рештки "потьомкіна", які зберігались в Катеринівському соборі, не зовсім його?
Справа в тому, що останні роки життя граф був не в фаворі у імператриці. Після смерті його мабуть(в архівах не було цієї інформації) і не поховали на звичайному кладовищі, яке було біля собору. А десь прикопали в яру. Це вже потім історію з мощами вигадали.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 23:36
❗️Сотни погибших: под Макеевкой уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области
О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек.
Командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны», рассказал Агафонов. Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные — всё», — рассказал Агафонов.
О сотнях погибших «Вёрстке», рассказала супруга другого мобилизованного — Злата. «Погибших, конечно, больше половины», считает она со ссылкой на мужа.
Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум ещё один батальон из мобилизованных. Агафонов рассказал, что видел десятки трупов, у некоторых «даже торчат из карманов военники».
«По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные», — рассказал Агафонов.
По его словам, местные и контрактники не хотят воевать, а в район Сватово свозят мобилизованных со всей страны, чтобы закрывать бреши в обороне. В Сватово, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, «ходят группы от 2 до 5 человек» из других разбитых батальонов.
«Здесь полная неразбериха и раздрай. Всех выживших и вновь прибывших группируют в новые батальоны и закидывают на передок, чтобы закрыть линию обороны». По его словам, украинцы зачистили всю территорию, где воевали мобилизованные.
Информацию «Вёрстке» также подтвердила жена ещё одного выжившего мобилизованного — Людмила Черных.
«Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило и они не знают, что делать, просто просят помощи», — рассказала Черных.
Родственники нескольких мобилизованных, которые попали под обстрел, в субботу устроили сход у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.
«По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?», — рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова
Супруга другого мобилизованного — Анна — сказала «Вёрстке», что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой.
«Они сейчас просят о помощи, чтобы их просто выпустили. Они сейчас не могут там находиться, им страшно. Их там бомбят. Ни начальства, никого там нет. Мы хотим, чтобы это стало известно всем, как поступили с мальчиками. Их бросили как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года», — рассказала Анна.
«Командование покинуло поле боя и убежало». Родственники мобилизованных из Воронежской области попросили губернатора помочь брошенным военным.
Люди собрались около здания прокуратуры в Воронеже и записали видеообращение.
«Мы хотели бы обратиться к губернатору и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизованным, которые убыли с военной части в сторону Валуек. В день когда их привезли, их поставили на передовую линию. Командование покинуло поле боя и убежало, обосновав это тем, что скоро вернётся и предоставит мобилизованным их вещи. Через 40 минут они не вернулись и начался обстрел гранатомётами, миномётами и другим оружием. Бой шёл три дня, со слов мобилизованных. Наши воины выживали как могли … Они не спали, не ели, три дня они держали оборону и никуда не бежали в отличие от командования».
Ранее с «Вёрсткой» связался один из выживших мобилизованных и подробно рассказал о том, что из этого батальона погибло более 500 человек.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 23:48
freeze
freeze написав:
Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке. Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
, держитесь.
Успехов Вам и удачи!
Верю в Вас и Вашу стойкость. Мальчика очень жаль, как и других мальчиков, но Вы крепче, Вы выдержите и останетесь адекватным.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 23:50
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