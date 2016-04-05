❗️Сотни погибших: под Макеевкой уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области



О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек.



Командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны», рассказал Агафонов. Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.



«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные — всё», — рассказал Агафонов.



О сотнях погибших «Вёрстке», рассказала супруга другого мобилизованного — Злата. «Погибших, конечно, больше половины», считает она со ссылкой на мужа.



Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум ещё один батальон из мобилизованных. Агафонов рассказал, что видел десятки трупов, у некоторых «даже торчат из карманов военники».



«По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные», — рассказал Агафонов.



По его словам, местные и контрактники не хотят воевать, а в район Сватово свозят мобилизованных со всей страны, чтобы закрывать бреши в обороне. В Сватово, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, «ходят группы от 2 до 5 человек» из других разбитых батальонов.



«Здесь полная неразбериха и раздрай. Всех выживших и вновь прибывших группируют в новые батальоны и закидывают на передок, чтобы закрыть линию обороны». По его словам, украинцы зачистили всю территорию, где воевали мобилизованные.



Информацию «Вёрстке» также подтвердила жена ещё одного выжившего мобилизованного — Людмила Черных.



«Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило и они не знают, что делать, просто просят помощи», — рассказала Черных.



Родственники нескольких мобилизованных, которые попали под обстрел, в субботу устроили сход у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.



«По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?», — рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова



Супруга другого мобилизованного — Анна — сказала «Вёрстке», что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой.



«Они сейчас просят о помощи, чтобы их просто выпустили. Они сейчас не могут там находиться, им страшно. Их там бомбят. Ни начальства, никого там нет. Мы хотим, чтобы это стало известно всем, как поступили с мальчиками. Их бросили как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года», — рассказала Анна.

«Командование покинуло поле боя и убежало». Родственники мобилизованных из Воронежской области попросили губернатора помочь брошенным военным.



Люди собрались около здания прокуратуры в Воронеже и записали видеообращение.



«Мы хотели бы обратиться к губернатору и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизованным, которые убыли с военной части в сторону Валуек. В день когда их привезли, их поставили на передовую линию. Командование покинуло поле боя и убежало, обосновав это тем, что скоро вернётся и предоставит мобилизованным их вещи. Через 40 минут они не вернулись и начался обстрел гранатомётами, миномётами и другим оружием. Бой шёл три дня, со слов мобилизованных. Наши воины выживали как могли … Они не спали, не ели, три дня они держали оборону и никуда не бежали в отличие от командования».



Ранее с «Вёрсткой» связался один из выживших мобилизованных и подробно рассказал о том, что из этого батальона погибло более 500 человек.

