freeze написав:Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке. Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.
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Вам то сколько лет чтоб на такое смотреть холодным взглядом?
Больше хотел узнать - вы ж старше меня вроде, и в середине-начале 90х студентом уже не были, как то ж тот период прошли и не стратили себя?
Дети поколения айфонов - те что вместо "Коммандо" и "Терминатора(первого)" ночью по видаку у соседа-кооператора, после уроков каждый день жарились в аркадные игры и не ели сегодня - первое, а завтра - второе, зачастую мир "третьего мира" не переносят на дух
Тем более мир "четвёртого мира", Сомали с Ливией и Сирией в одном флаконе