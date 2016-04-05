Очередная всеобщая воздушная тревога по всей Украине. Буквально уже рутинное сообщение.«Удары возмездия», а по сути — воздушный террор — имеют свою логику. Во всяком случае в понимании Кремля. Задача разрушения инфраструктуры преследует цель создать устойчивую волну беженцев в направлении Европы с целью, во-первых, вынудить Европу прекратить оказание помощи Украине, во-вторых — побудить ее к переговорам в любом формате, в котором не будет Киева.Эта угроза читается и она более чем прозрачна. Вчера советник Байдена по нацбезопасности Салливан, посетивший Киев, заявил, что никаких переговоров без Украины не будет даже теоретически. Поддержка Киева будет осуществляться вплоть до его победы. Это заявление адресовано как Москве, так и самой Европе. Война может быть завершена, но только на условиях США.При таком подходе практический смысл воздушных ударов, кроме истощения запасов вооружений в России, отсутствует. Но по понятной причине Кремль будет их продолжать просто потому, что признать провал еще одной судорожной попытки получить хоть какой-то результат он не может. Штаты это, кстати, вполне устраивает. Даже при самом экономном расходе ракетного вооружения Россия тратит все равно больше, чем успевает производить ее полумертвый ВПК. Отсюда, кстати, и разговоры (и не только разговоры) о закупках вооружений в «дружественных» странах — Иране, КНДР.Закупки иранских ракет при этом могут привести к жесткому ответу Израиля, который вполне справедливо считает подобного рода покупку финансированием ракетных программ Ирана, что для Израиля является красной тряпкой. И если иранские ракеты действительно появятся на поле боя, ответ Израиля может быть крайне решительным — здесь и сирийская война, в которой Кремль увяз по уши, здесь и поставка вооружений Украине.Но Кремль находится в крайне тяжелом положении: вести боевые действия в прежнем формате он уже не может ввиду истощения ресурсов (восемь месяцев конфликта средней интенсивности — серьезный вызов и для развитой экономики, а Россию к ней отнести нельзя даже при очень большом желании).Вот это неопределенное положение и устраивает Штаты, которые постепенно подводят ситуацию к нужной им точке утраты устойчивости позиции Кремля.