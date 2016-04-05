freeze написав:Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке. Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.
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Вам то сколько лет чтоб на такое смотреть холодным взглядом? Больше хотел узнать - вы ж старше меня вроде, и в середине-начале 90х студентом уже не были, как то ж тот период прошли и не стратили себя? Дети поколения айфонов - те что вместо "Коммандо" и "Терминатора(первого)" ночью по видаку у соседа-кооператора, после уроков каждый день жарились в аркадные игры и не ели сегодня - первое, а завтра - второе, зачастую мир "третьего мира" не переносят на дух Тем более мир "четвёртого мира", Сомали с Ливией и Сирией в одном флаконе
Andrey2512 написав:vitaliian видел тоже эту карту.
Вгрызаются в левый берег основательно. Как будто готовятся к высадке десанта
Интересно, на Запорожском, Донецком направлении аналогичные сооружения?
Я не думаю что специально вгрызаются , просто пока ракета долетит до ЗУ её 5 раз собьют. +/- объективный взгляд на воздушный террор и его перспективы:
Очередная всеобщая воздушная тревога по всей Украине. Буквально уже рутинное сообщение.
«Удары возмездия», а по сути — воздушный террор — имеют свою логику. Во всяком случае в понимании Кремля. Задача разрушения инфраструктуры преследует цель создать устойчивую волну беженцев в направлении Европы с целью, во-первых, вынудить Европу прекратить оказание помощи Украине, во-вторых — побудить ее к переговорам в любом формате, в котором не будет Киева.
Эта угроза читается и она более чем прозрачна. Вчера советник Байдена по нацбезопасности Салливан, посетивший Киев, заявил, что никаких переговоров без Украины не будет даже теоретически. Поддержка Киева будет осуществляться вплоть до его победы. Это заявление адресовано как Москве, так и самой Европе. Война может быть завершена, но только на условиях США.
При таком подходе практический смысл воздушных ударов, кроме истощения запасов вооружений в России, отсутствует. Но по понятной причине Кремль будет их продолжать просто потому, что признать провал еще одной судорожной попытки получить хоть какой-то результат он не может. Штаты это, кстати, вполне устраивает. Даже при самом экономном расходе ракетного вооружения Россия тратит все равно больше, чем успевает производить ее полумертвый ВПК. Отсюда, кстати, и разговоры (и не только разговоры) о закупках вооружений в «дружественных» странах — Иране, КНДР.
Закупки иранских ракет при этом могут привести к жесткому ответу Израиля, который вполне справедливо считает подобного рода покупку финансированием ракетных программ Ирана, что для Израиля является красной тряпкой. И если иранские ракеты действительно появятся на поле боя, ответ Израиля может быть крайне решительным — здесь и сирийская война, в которой Кремль увяз по уши, здесь и поставка вооружений Украине.
Но Кремль находится в крайне тяжелом положении: вести боевые действия в прежнем формате он уже не может ввиду истощения ресурсов (восемь месяцев конфликта средней интенсивности — серьезный вызов и для развитой экономики, а Россию к ней отнести нельзя даже при очень большом желании). Поэтому он не может ни продолжать, ни завершать боевые действия. Вот это неопределенное положение и устраивает Штаты, которые постепенно подводят ситуацию к нужной им точке утраты устойчивости позиции Кремля. https://t.me/anatoly_nesmiyan/5789
Израиль неприлично сильно сдружился с рф, пора принять более четкую позицию.
Water написав:Москалі дуже засмутяться, якщо виявиться, що рештки "потьомкіна", які зберігались в Катеринівському соборі, не зовсім його?
Ну вони їм потрібні як символ, а не для клонування чи воскресіння. Так що зійде любе, що можна потім православним комуністам із золотими ланцами та хрестами втюхати. В гібридну тактику це все цілком вписується. Мені страшенно жаль, що Херсон така спіткала доля, часто там бував і сприймав як цілком проукраїнське місто. От в Миколаєві сильні позиції не так давно мали комі та і прогресивні соци там паслись на благодатному грунті. Не знаю, чи вже колективна свідомість змінилась.
freeze написав:Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке.
Тримайтесь!(інших варіантів немає, як триматись) Я теж втратив побратима ще пів року тому (тоді, половина нашої батареї перший раз поїхали на вогневу і зразу ж попали під мінометний обстріл...)
freeze написав:Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.
Ваші хлопці ще ні разу не були у відпустці? Якщо так, то це дійсно деморалізує... Це, напевно, залежить від командування. Бо чую, що одні вже двічі з'їздили у відпустку, а деякі - ще ні разу...
Але, чому це має залежати від "нижчого" командування - чому це(відпустки) ЧІТКО не прописати/прийняти в законі? Але це ще "пів біди"... Головна біда в тому, що також ніде ЧІТКО не пише, що буде через рік після мобілізації людини?(те, що буде повноцінна відпустка 30днів - то всі знають) Але всіх ЦІКАВИТЬ ІНШЕ! По чутках(та і тут цим полюбляють зловтішатись) - то після тієї 30-деної відпустки, можуть знову сміливо забрати на "невизначений термін"! Бо бачите, ми вже "простріляні/з бойовим досвідом" - а новачків набрати(трохи раніше, щоб був час їх навчити) на заміну нам - релігія не дозволяє?
п.с. Ви ж всі маєте зрозуміти - який бойовий дух і психіка солдата буде, якщо його взяти НЕ добровільно "на друге коло" служби? Бо одне - це коли більшість ломанулась на фронт добровільно(як це було в кінці зими/навесні) і ЗОВСІМ ІНША РІЧ, коли примусово забрати солдата "по другому колу", який вже за рік війни/обстрілів має порушену психіку!
І я ще дуже б хотів написати, яка кількість таких(судячи зі спілкуванням з побратимами), які б, незважаючи на все це - ХОЧУТЬ піти "на друге коло"! Але, мабуть, не можна таку інформацію писати... Може про кількість таких, якось натякне freeze, чи Bobua(доречі, щось він давно не заходив)
wild.tomcat написав:на восьмому місяці служби освоїв азимут та бусоль (артилерист,...).
Так я - "радіотелефоніст" - мене вчили тільки, як поводитись з раціями! Нах мені раніше було самому вивчати "все і вся", якщо мені це НЕ ЦІКАВО!!! Чи ви з тих, якщо наприклад, ваша дитина любить англійську, а ви її примусово заставляєте ходити на уроки гри на скрипці, замість уроків англійської? Чи, наприклад, любить грати у шахи/йому це цікаво - а ви кажете: "Ні! Я сказав будеш ходити на футбол, то будеш!"))) Так це по вашому має виглядати?
wild.tomcat написав:купа служивих знайомих і рідні, дупа в милі, зайвий раз перекинутися парою слів ніколи. а тут - "пісатєль".
100500й раз кажу - я не в піхоті!(це там, як правило - "дупа в милі") По-друге - може це і від командування залежить! Якщо мені дали завдання і я його виконав за 4год - то далі я свій вільний час використовую, як хочу! Чи, наприклад, навчання були - ну то з'їздили на них/потратили 3год. загалом - а далі знову вільний!
Та й тут - не пам'ятаю хто писав про проведення часу військовими в тилу(а нас же періодично кидають то на вогневу, то в тил) - то він гарно все описав, накшталт -(це поза часом завдань/навчань і чергувань) - хтось сидить в телефоні/переписується, хтось - фільми дивиться, хтось - спить, хтось пукає)), хтось - карти грає, хтось - чаї ганяє, хтось - п'є, але НЕ чай))... ну і так далі.