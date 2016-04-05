Додано: Нед 06 лис, 2022 09:39

freeze написав: Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке. Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.



Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке. Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

отдых(физическое восстановление, моральная разгрузка)- вопрос серьезныйесли оставить без внимания-грозит расслаблением алгоколем, демотивациейи как следствие этого увеличение ранений/гибели бойцасейчас любят сравнивать ЗСУ с армией орков (мол у нас воюют не роботы и не генералы истуканы(как сталинские времена, готовые угробить полк, дивизию-только чтобы самому уцелеть)так вот если позиционируют армию так, что у нас даже командиры среднего звена (комабаты, комбриги) могут самостоятельно принимать решение-то тогда надо не боятьсявысунуться (армия не любит инициативных-так?)-надо ставить вопрос о ротации (отпусках) и других важных проблемах(ген.штаб должен быть в курсе-страх первых недель войны уже прошел, теперь другая проблема-шапкозакидательство (Буданов и всякие Ждановы(но то вообще недоразумение)не имею морального права сравнивать свою работу и вашу (службу, войну)...но скажу так -в 40-44 года я с трудом(но все-таки) выдерживал нагрузку типа 19-20 часов без отдыха в сутки в течении 4-5 суток(потом мне хватало 10 часов сна чтобы "полностью зарядить батарею"), в 50 лет у меня было пару раз по 6 портов за 5 дней (Персидский залив, +45с), через 3 дня без сна мозги работали на скорости 5 раз медленнейв 2006 году я один из первых поставил вопрос перед владельцами об уменьшении котрактовс 4,5 до 3,5 для старших офицеров и с 6-7мес до 4,5м для рядовыхпроблема была в том, что люди не хотели работать на ро-ро (где было по 15 портов за 3 недели при том в Африке) овнеры сказали, что привлекать деньгами они не могут-тогда я предложил сократить контраты, и это был выходвашим командирам не надо замалчивать проблему -все должно быть в пределах разумного,если есть перерыв между активными боевыми действиями, то в отпуск можно без проблем отпустить 2-3% от ЛСа вообще -должна быть плановая ротация (по крайней мере без ротации никто не воевал во вторую мировую, у ссср она была часто вынужденная -когда дивизия теряла боеспособностьиз-за больших потерь