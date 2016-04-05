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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2592259325942595>
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:От я вже, навіть, дроном пробував керувати - виконувати мало/мальські "шкільні" завдання.
(до цього часу мені, навіть, не доводилось його і джойстик тримати у руках)
І я вам скажу, що не так це все просто....Джойстик досить "чутливий" і до нього треба звикнути.
От би дали мені його на день, то думаю, був би толк. А так за 30хв - звичайно, що не навчишся. Хоч це було покищо лише 1 заняття...

Плейстейшн у допомогу. Після ньог дуже легко плавно літати...)))
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але загалом, трошки нагадує "режим в'язниці")) Ти наче і вільний, але і добряче обмежений, як в пересуванні, так і в багатьох діях...(ніж цивільна людина)


моряки (с початку ковід19) з лютого-березня 2020 не мають доступу до берега (весь контракт 4-6 міс на судні), це погано для вестибулярного апарату людини

здається тобі відомо, чим закінчується порушення на обмеження в пересуванні?
в 2015-2021 бійці регулярно ходили в сіру зону (хто по самогон, хто до дівчат і таке різне)-потім підрив на мінах (200/300)- кожного року до 500 небойових втрат на Донбасі
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 09:54

Все буде добре!©

  flyman написав:Успіх а як там і бананофікусом, шпокають жижу (добровільно чи добровільно-примусово)?

Покищо лише чутки...
Що, якщо прийдеться - то "свалу не буде" :roll:
Але в нас тут вже пройшов(чи ще триває) якийсь вірус...
Але - так щоб дуже-дуже комусь погано було(як були випадки на Волині) - то нема!

А от вдома, то від рідних/близьких, а також знайомих чую, що от за останні 2 тижні - теж пройшов якийсь вірус... супроводжувався він високою температурою декілька днів!(38-39,5) :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 09:57

  flyman написав:
  vitaliian написав:
«Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — заявил адмирал ВМС США Чарльз Ричард. 

«Большой кризис приближается. И не пройдет много времени, прежде чем мы подвергнемся таким испытаниям, которых не испытывали «давно».


готують до життя згідно тов. Швабри: "У вас нічого не буде і ви будете щасливі".
А почалося з так званої короночумки і насильницьких дій урядів щодо обмеження прав та свобод людей та примусової уколізації експерементально жижою.

Навпаки.
Почалося все з руйнації державних інститутів.
З безвідповідальністі осіб в урядах.

І докотилися до -- хочу роблю щеплення, не хочу - розношу полімеоліт; хочу - не лікуюся від теберкульозу та харкаю на оточуючих.
При цьому особам в уряді, які відповідають за щеплення та тубік, по фігу...
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:00

Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".

"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний? Так, пустозвони воєнкори говорять про якесь там сталінське якість... Не їм же стріляти з цього брухту з надією, що йому ствол не порве", – зазначив експерт.

За його інформацією, всього було випущено трохи більше 2800 гаубиць Д-1, але в Росії їх на зберіганні залишалося близько 700:

"Причому не всі вони були в змозі бути приведеними в боєздатність, а тому фактична чисельність ресурсу менше".
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:05

Суббота 5.11.2022г, в утреннем отчете президенту россии тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 77291 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября это 23517 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 11 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 5308 дохлыми и пропавшими безвести.
77291+23517+5308=106116 - норм
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:32

prodigy аж прослезился .за несчастных моряков .сравнил одно с другим. давно такой бред не читал. если что сам моряк .
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Поляки в новостях говорят, що Маск изымает старлинки.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:33

  flyman написав:А почалося з так званої короночумки і насильницьких дій урядів щодо обмеження прав та свобод людей та примусової уколізації експерементально жижою
я тоже думаю это такой сговор
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:36

  Ukrainian написав: В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було.
Так і з цим буде.
А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні
1. Катер Гюрза
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608

2. Дві САУ M109A3GN на півдні
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 9266009091

3. ППО Стріла-10 біля Бахмута
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 6926535681

Знищена тільки одна САУ все інше-ушкоджене (недостатня бч у Ланцета):
На Стрілі-сдетонували твердопаливні двигуни ракет, на другому Палладіні - якась дурня тіпа пропаленої броні, по катеру - приліт по надстройці.
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