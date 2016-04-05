Ukrainian написав: В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було. Так і з цим буде. А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні 1. Катер Гюрза https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608
Знищена тільки одна САУ все інше-ушкоджене (недостатня бч у Ланцета): На Стрілі-сдетонували твердопаливні двигуни ракет, на другому Палладіні - якась дурня тіпа пропаленої броні, по катеру - приліт по надстройці.
Так все эти три ссылки на видео от недосрашкиных пропагандонов, вы им верите? Они уже все украинские танки раз пять уничтожили, и самолеты трижды...
Просто удивляюсь, как на украинский сайт притащили срашинскую пропаганду выдавая ее за истину.
prodigy написав:Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.
Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".
"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний?
вы же всю жизнь с техникой работаете, зачем цитировать откровенную лажу? Износ там запросто может быть и минимальный, если орудие простояло в солидоле все эти десятилетия. Да, резинки надо заменить. Да, прицел не ровня современным. Но ствол там может быть и абсолютно новым.