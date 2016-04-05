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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25932594259525962597>
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:53

  Denik написав:
  Ukrainian написав: В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було.
Так і з цим буде.
А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні
1. Катер Гюрза
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608

2. Дві САУ M109A3GN на півдні
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 9266009091

3. ППО Стріла-10 біля Бахмута
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 6926535681

Знищена тільки одна САУ все інше-ушкоджене (недостатня бч у Ланцета):
На Стрілі-сдетонували твердопаливні двигуни ракет, на другому Палладіні - якась дурня тіпа пропаленої броні, по катеру - приліт по надстройці.

Так все эти три ссылки на видео от недосрашкиных пропагандонов, вы им верите?
Они уже все украинские танки раз пять уничтожили, и самолеты трижды...

Просто удивляюсь, как на украинский сайт притащили срашинскую пропаганду выдавая ее за истину.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:00

  prodigy написав:Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".

"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний?
вы же всю жизнь с техникой работаете, зачем цитировать откровенную лажу? Износ там запросто может быть и минимальный, если орудие простояло в солидоле все эти десятилетия. Да, резинки надо заменить. Да, прицел не ровня современным. Но ствол там может быть и абсолютно новым.
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  Успіх написав:що також ніде ЧІТКО не пише, що буде через рік після мобілізації людини
тут на видео ответ
https://t.me/voynareal/41320
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:08

  Успіх написав:Нах мені раніше було самому вивчати "все і вся", якщо мені це НЕ ЦІКАВО!!!

По сути, пока вы не попали в армию и вас не начали заставлять, у вас не было ни профессии, ни достижений в науке/искусстве/спорте.
Это и есть результат вашего "педагогического метода".
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:08

  88998899aleks написав:prodigy аж прослезился .за несчастных моряков .сравнил одно с другим. давно такой бред не читал. если что сам моряк .


моряк моряку рознь,
ты ноунейм-так что иди лесом
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:18

  juristkostya написав:
  prodigy написав:Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".

"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний?
вы же всю жизнь с техникой работаете, зачем цитировать откровенную лажу? Износ там запросто может быть и минимальный, если орудие простояло в солидоле все эти десятилетия. Да, резинки надо заменить. Да, прицел не ровня современным. Но ствол там может быть и абсолютно новым.


все может быть новым в смазке-ага(вероятность от 1 до 100%), при хранении под окрытым небом :mrgreen:

возьмем чешские танки Т72, два-три месяца ушло не рекондицию старых танков
понятно, что никто не работал в 3 смены (спешки не было), но несколько десятков тысяч евро потратили, чтобы старье снова стало танком

у вас есть качество-в каждом сообщении найти за что зачепиться,
если это для поддержание разговора в компании, то вполне понятно

но у вас это ко всем на ветке и это становиться чертой характера (при том не лучшей)
think about it
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:19

Солодкі слова - "відпустка", "ротація"...))

  88998899aleks написав:prodigy аж прослезился .за несчастных моряков .сравнил одно с другим. давно такой бред не читал. если что сам моряк .

Чого "бред"?
Нормальні речі пише!
От я зробив вибірку цитат, що мені сподобались>>>
  prodigy написав:отдых(физическое восстановление, моральная разгрузка)- вопрос серьезный
если оставить без внимания-грозит расслаблением алгоколем, демотивацией
и как следствие этого увеличение ранений/гибели бойца
(армия не любит инициативных-так?)-надо ставить вопрос о ротации (отпусках) и других важных проблемах(ген.штаб должен быть в курсе
вашим командирам не надо замалчивать проблему -все должно быть в пределах разумного,
если есть перерыв между активными боевыми действиями, то в отпуск можно без проблем отпустить 2-3% от ЛС
а вообще -должна быть плановая ротация (по крайней мере без ротации никто не воевал во вторую мировую, у ссср она была часто вынужденная -когда дивизия теряла боеспособность
из-за больших потерь
Ну, може тому в нас і немає планової ротації, так як у нас мінімальні втрати!
А то, як ми приїхали в зону БД і перший раз на вогневу - то ходили чутки, що попередня бригада стояла на нашому місці 40-45днів. Тож ми розкатали губу, що і нас за півтора місяця відведуть у тил/зроблять ротацію...
Ага, зробили)) - ми вже на цьому місці/квадраті знаходимось ще з середини мцсяця квітня і по сьогоднішній день! :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:20

Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом.
Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов. :(
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:26

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Нах мені раніше було самому вивчати "все і вся", якщо мені це НЕ ЦІКАВО!!!

По сути, пока вы не попали в армию и вас не начали заставлять, у вас не было ни профессии, ни достижений в науке/искусстве/спорте.
Это и есть результат вашего "педагогического метода".


так до войны жило большинство населения
(достижений в науке/искусстве/спорте)

по поводу выучить(освоить) новое...тяга у этому воспитывается с детства в семье в
возрасте до 6 лет (некоторым до 10)
у всех знаний должно быть практическое применение (или вероятность этого выше 20-30%),
как на пример военная кафедра

почему Успіх без давление сверху освоил новый для него прибор-вероятно почувствовал какой-то прок в будущем (или просто не знал куда убить свободное время)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 06 лис, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:30

prodigy понятно. не операбельная стадия мании величия.
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