Ukrainian написав: В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було. Так і з цим буде. А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні 1. Катер Гюрза https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608
Знищена тільки одна САУ все інше-ушкоджене (недостатня бч у Ланцета): На Стрілі-сдетонували твердопаливні двигуни ракет, на другому Палладіні - якась дурня тіпа пропаленої броні, по катеру - приліт по надстройці.
Так все эти три ссылки на видео от недосрашкиных пропагандонов, вы им верите? Они уже все украинские танки раз пять уничтожили, и самолеты трижды...
Просто удивляюсь, как на украинский сайт притащили срашинскую пропаганду выдавая ее за истину.
prodigy написав:Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.
Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".
"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний?
вы же всю жизнь с техникой работаете, зачем цитировать откровенную лажу? Износ там запросто может быть и минимальный, если орудие простояло в солидоле все эти десятилетия. Да, резинки надо заменить. Да, прицел не ровня современным. Но ствол там может быть и абсолютно новым.
prodigy написав:Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.
Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".
"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний?
вы же всю жизнь с техникой работаете, зачем цитировать откровенную лажу? Износ там запросто может быть и минимальный, если орудие простояло в солидоле все эти десятилетия. Да, резинки надо заменить. Да, прицел не ровня современным. Но ствол там может быть и абсолютно новым.
все может быть новым в смазке-ага(вероятность от 1 до 100%), при хранении под окрытым небом
возьмем чешские танки Т72, два-три месяца ушло не рекондицию старых танков понятно, что никто не работал в 3 смены (спешки не было), но несколько десятков тысяч евро потратили, чтобы старье снова стало танком
у вас есть качество-в каждом сообщении найти за что зачепиться, если это для поддержание разговора в компании, то вполне понятно
но у вас это ко всем на ветке и это становиться чертой характера (при том не лучшей) think about it
88998899aleks написав:prodigy аж прослезился .за несчастных моряков .сравнил одно с другим. давно такой бред не читал. если что сам моряк .
Чого "бред"? Нормальні речі пише! От я зробив вибірку цитат, що мені сподобались>>>
prodigy написав:отдых(физическое восстановление, моральная разгрузка)- вопрос серьезный если оставить без внимания-грозит расслаблением алгоколем, демотивацией и как следствие этого увеличение ранений/гибели бойца
(армия не любит инициативных-так?)-надо ставить вопрос о ротации (отпусках) и других важных проблемах(ген.штаб должен быть в курсе
вашим командирам не надо замалчивать проблему -все должно быть в пределах разумного, если есть перерыв между активными боевыми действиями, то в отпуск можно без проблем отпустить 2-3% от ЛС
а вообще -должна быть плановая ротация (по крайней мере без ротации никто не воевал во вторую мировую, у ссср она была часто вынужденная -когда дивизия теряла боеспособность из-за больших потерь
Ну, може тому в нас і немає планової ротації, так як у нас мінімальні втрати! А то, як ми приїхали в зону БД і перший раз на вогневу - то ходили чутки, що попередня бригада стояла на нашому місці 40-45днів. Тож ми розкатали губу, що і нас за півтора місяця відведуть у тил/зроблять ротацію... Ага, зробили)) - ми вже на цьому місці/квадраті знаходимось ще з середини мцсяця квітня і по сьогоднішній день!
Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом. Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов.
Успіх написав:Нах мені раніше було самому вивчати "все і вся", якщо мені це НЕ ЦІКАВО!!!
По сути, пока вы не попали в армию и вас не начали заставлять, у вас не было ни профессии, ни достижений в науке/искусстве/спорте. Это и есть результат вашего "педагогического метода".
так до войны жило большинство населения (достижений в науке/искусстве/спорте)
по поводу выучить(освоить) новое...тяга у этому воспитывается с детства в семье в возрасте до 6 лет (некоторым до 10) у всех знаний должно быть практическое применение (или вероятность этого выше 20-30%), как на пример военная кафедра
почему Успіх без давление сверху освоил новый для него прибор-вероятно почувствовал какой-то прок в будущем (или просто не знал куда убить свободное время)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 06 лис, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.