Додано: Нед 06 лис, 2022 12:07

Игорь Алексеевич написав: Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом.

Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов. Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом.Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов.

Я вижу два варианта приемлемые для США.1й прекращаются боевые действия в существующих границах, которые ни одна страна кроме РФ не признает, по сути отложенный конфликт. В надежде что новый президент РФ будет более вменяемый и сам все вернёт дип.путем. при этом санкции остаются, особенно это касается производства оружия (все понимают для чего РФ нужна передышка)2й додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем, тогда с высокой долей вероятности дэнэры и Крым вернутся сами, потому что поставленные на грань голода, регионы начнут борьбу за корыто, в которой конкуренты - первые враги, про бандеровцев и вообще про Украину быстро забудут.В чем США точно не заинтересованы - в победе пуйла, тогда зачем было потрачено столько ресурсов, этот вопрос зададут байдену. Фиксация хоть в каком то документе границ 1014 или 2022 года это победа пуйла.