Игорь Алексеевич написав:Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом. Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов.
из первого не всегда следует второе
цель не посадить-а показать миру что Украина договороспособна (т.е. убрать категоричность, и добавить дипломатичность)
прочитайте этот фрагмент из Вики- инициатива полностью исходила от Украины(от команды Зеленского), конечный результат этих усилий не просто нулевой, он негативный
Вместо того, чтобы развивать оборонный потенциал и комплектовать новые бригады(на базе хотя бы батальонов ТрО), т.с. наращивать мощь -усилия в этом направлении были просто диверсионными (сворачивание военного финансирования-мы будем строить дороги) сворачивание разработок нового и модернизации имеющегося вообружения практически не закупили не одного снаряда в ЗСУ на 2021г
США просит Украину продемонстрировать хоть какие-то точки соприкосновения для переговоров
Украина не намерена вести переговоры с Россией. При этом он подчеркнул, что единственным участником делегации может быть тяжелое вооружение.
"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи - крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", - написал советник главы ОП Подоляк.
prodigy написав:Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.
Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".
"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний?
вы же всю жизнь с техникой работаете, зачем цитировать откровенную лажу? Износ там запросто может быть и минимальный, если орудие простояло в солидоле все эти десятилетия. Да, резинки надо заменить. Да, прицел не ровня современным. Но ствол там может быть и абсолютно новым.
все может быть новым в смазке-ага(вероятность от 1 до 100%), при хранении под окрытым небом
возьмем чешские танки Т72, два-три месяца ушло не рекондицию старых танков понятно, что никто не работал в 3 смены (спешки не было), но несколько десятков тысяч евро потратили, чтобы старье снова стало танком
у вас есть качество-в каждом сообщении найти за что зачепиться, если это для поддержание разговора в компании, то вполне понятно
но у вас это ко всем на ветке и это становиться чертой характера (при том не лучшей) think about it
ещё раз, очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене. Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
juristkostya написав:Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно
никто не спорит, цитата не моя (просто скопирована в таком объеме)
хотя нет даже 50% гарантии, что на долгорочное хранение отправляли исключительно новое оборудование
я в 2003-2005 возил технику на войну в Ираке (США-Персидский, Германия-Турция) было много разного включая HMMWV времен корейской войны с деревянными седушками(у которых часто отпадали колеса прямо на рампе)
автомобілі HMMWV морально застаріли, мають суттєві недоліки, що обмежують їх прохідність, маневреність та бойові властивості, та не відповідають сучасним вимогам, у США були прийнята низка програм з модернізації наявних та із розроблення транспортних засобів нового покоління, які повинні замінити застарілий парк Хамв
Игорь Алексеевич написав:Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом. Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов.
Я вижу два варианта приемлемые для США. 1й прекращаются боевые действия в существующих границах, которые ни одна страна кроме РФ не признает, по сути отложенный конфликт. В надежде что новый президент РФ будет более вменяемый и сам все вернёт дип.путем. при этом санкции остаются, особенно это касается производства оружия (все понимают для чего РФ нужна передышка) 2й додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем, тогда с высокой долей вероятности дэнэры и Крым вернутся сами, потому что поставленные на грань голода, регионы начнут борьбу за корыто, в которой конкуренты - первые враги, про бандеровцев и вообще про Украину быстро забудут.
В чем США точно не заинтересованы - в победе пуйла, тогда зачем было потрачено столько ресурсов, этот вопрос зададут байдену. Фиксация хоть в каком то документе границ 1014 или 2022 года это победа пуйла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 лис, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
можно подумать, имя "продиджи" - это по паспорту )))))
Это ж надо так тупить! При чем тут паспорт? Речь о том, что тот моряк может противопоставить человеку с многолетним опытом работы в т.ч. капитаном в разных странах?! Это как спорить, например, о медицине с практикующим доктором мед.наук, не имея статуса даже кандидата наук или не имея опыта работы по той специальности.
Не виключена повна евакуація Києва - NYT У Києві планується тотальна евакуація у разі повної відмови електромережі. Для цього з міста потрібно буде вивезти 3 млн людей. Про це повідомляє The New York Times.
P.S. Спочатку ми чули суцільне бахвальство з боку наших спікерів що блекаут неможливий, а зараз вже потихеньку починають готувати до такого сценарію ((
vitaliian написав:додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем
поки реально весь світ (включно з хитрожопими турками, китайцями, індійцями) не почне мочити санкціями РФ толку небуде. Бо зараз виглядає що Захід несе колосальні збитки через санкції, а всякі азіати отримують надприбутки паралельно допомагаючи мордору