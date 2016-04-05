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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2594259525962597>
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:42

  Игорь Алексеевич написав:Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом.
Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов. :(


из первого не всегда следует второе

цель не посадить-а показать миру что Украина договороспособна (т.е. убрать категоричность, и добавить дипломатичность)

как по мне-это пораженческая идея (близкая к той, которую Зеленский продвигал в 2019-2021, посмотреть пуйлу в глаза, нормадская встреча в Париже )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... D0%B0#2019

прочитайте этот фрагмент из Вики- инициатива полностью исходила от Украины(от команды Зеленского), конечный результат этих усилий не просто нулевой, он негативный

Вместо того, чтобы развивать оборонный потенциал и комплектовать новые бригады(на базе хотя бы батальонов ТрО), т.с. наращивать мощь -усилия в этом направлении были просто диверсионными (сворачивание военного финансирования-мы будем строить дороги)
сворачивание разработок нового и модернизации имеющегося вообружения
практически не закупили не одного снаряда в ЗСУ на 2021г

США просит Украину продемонстрировать хоть какие-то точки соприкосновения для переговоров

Украина не намерена вести переговоры с Россией. При этом он подчеркнул, что единственным участником делегации может быть тяжелое вооружение.

"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи - крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", - написал советник главы ОП Подоляк.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:48

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:Через проблеми з артилерією Росія стала відправляти на війну в Україну старі гаубиці Д-1, які випускалися з 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, цей факт "говорить не просто багато про що, а практично про весь той ка***ець, що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації".

"Як думаєте, який знос стволу у цих гаубиць і наскільки він монолітний?
вы же всю жизнь с техникой работаете, зачем цитировать откровенную лажу? Износ там запросто может быть и минимальный, если орудие простояло в солидоле все эти десятилетия. Да, резинки надо заменить. Да, прицел не ровня современным. Но ствол там может быть и абсолютно новым.


все может быть новым в смазке-ага(вероятность от 1 до 100%), при хранении под окрытым небом :mrgreen:

возьмем чешские танки Т72, два-три месяца ушло не рекондицию старых танков
понятно, что никто не работал в 3 смены (спешки не было), но несколько десятков тысяч евро потратили, чтобы старье снова стало танком

у вас есть качество-в каждом сообщении найти за что зачепиться,
если это для поддержание разговора в компании, то вполне понятно

но у вас это ко всем на ветке и это становиться чертой характера (при том не лучшей)
think about it
ещё раз, очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:49

  88998899aleks написав:prodigy понятно. не операбельная стадия мании величия.


нет никакой мании, 7 лет уже не хожу в моря

хотя посвятил своей профессии 35 лет ( с учетом обучения),
из них 14лет капитаном

профессия моряка сопряжена с риском,
но шанс погибнуть 200 раз ниже чем у военных,
про травмы -нет смысла сравнивать (они есть и будут)

как говорит статистика 80% ранений на фронте -результат работы артилерии (включая минометы -как часть арты)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:50

  prodigy написав:ты ноунейм-так что иди лесом
можно подумать, имя "продиджи" - это по паспорту :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно


никто не спорит, цитата не моя (просто скопирована в таком объеме)

хотя нет даже 50% гарантии, что на долгорочное хранение отправляли исключительно новое оборудование

я в 2003-2005 возил технику на войну в Ираке (США-Персидский, Германия-Турция)
было много разного включая HMMWV времен корейской войны с деревянными седушками(у которых часто отпадали колеса прямо на рампе)

автомобілі HMMWV морально застаріли, мають суттєві недоліки, що обмежують їх прохідність, маневреність та бойові властивості, та не відповідають сучасним вимогам, у США були прийнята низка програм з модернізації наявних та із розроблення
транспортних засобів нового покоління, які повинні замінити застарілий парк Хамв


выглядело так, что пентагон отмывает деньги
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:00

  juristkostya написав:
  prodigy написав:ты ноунейм-так что иди лесом
можно подумать, имя "продиджи" - это по паспорту :-))))))


учетка сроком 2 недели

заметели вы или нет -моя и ваша учетка созданы в одно время
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:07

  Игорь Алексеевич написав:Начали писать, что вроде бы хотят Зелю посадить за стол переговоров с пуйлом.
Мы полностью зависимы от поставок оружия и фин. помощи от Америки и Европы. И если они начнут давить на переговоры, то отказаться от них будет означать не получать в достатке оружия или финансов. :(

Я вижу два варианта приемлемые для США.
1й прекращаются боевые действия в существующих границах, которые ни одна страна кроме РФ не признает, по сути отложенный конфликт. В надежде что новый президент РФ будет более вменяемый и сам все вернёт дип.путем. при этом санкции остаются, особенно это касается производства оружия (все понимают для чего РФ нужна передышка)
2й додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем, тогда с высокой долей вероятности дэнэры и Крым вернутся сами, потому что поставленные на грань голода, регионы начнут борьбу за корыто, в которой конкуренты - первые враги, про бандеровцев и вообще про Украину быстро забудут.

В чем США точно не заинтересованы - в победе пуйла, тогда зачем было потрачено столько ресурсов, этот вопрос зададут байдену. Фиксация хоть в каком то документе границ 1014 или 2022 года это победа пуйла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 лис, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:08

  juristkostya написав:
  prodigy написав:ты ноунейм-так что иди лесом
можно подумать, имя "продиджи" - это по паспорту :-))))))


Это ж надо так тупить! При чем тут паспорт? Речь о том, что тот моряк может противопоставить человеку с многолетним опытом работы в т.ч. капитаном в разных странах?!
Это как спорить, например, о медицине с практикующим доктором мед.наук, не имея статуса даже кандидата наук или не имея опыта работы по той специальности.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:08

Не виключена повна евакуація Києва - NYT
У Києві планується тотальна евакуація у разі повної відмови електромережі. Для цього з міста потрібно буде вивезти 3 млн людей. Про це повідомляє The New York Times.

P.S. Спочатку ми чули суцільне бахвальство з боку наших спікерів що блекаут неможливий, а зараз вже потихеньку починають готувати до такого сценарію ((
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем

поки реально весь світ (включно з хитрожопими турками, китайцями, індійцями) не почне мочити санкціями РФ толку небуде. Бо зараз виглядає що Захід несе колосальні збитки через санкції, а всякі азіати отримують надприбутки паралельно допомагаючи мордору
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