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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:14
prodigy написав: juristkostya написав:
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно
никто не спорит, цитата не моя (просто скопирована в таком объеме)
отсюда вопрос: если человек допускает такие ляпы - можно ли вообще ему доверять? Тем более, цитировать
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:15
Letusrock написав:
Не виключена повна евакуація Києва - NYT
У Києві планується тотальна евакуація у разі повної відмови електромережі. Для цього з міста потрібно буде вивезти 3 млн людей. Про це повідомляє The New York Times.
P.S. Спочатку ми чули суцільне бахвальство з боку наших спікерів що блекаут неможливий, а зараз вже потихеньку починають готувати до такого сценарію ((
Спасибо NYT за помощь в лоббировании новых поставок ПВО и вооружений вообще
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:17
fler написав: juristkostya написав: prodigy написав:
ты ноунейм-так что иди лесом
можно подумать, имя "продиджи" - это по паспорту
)))))
Это ж надо так тупить! При чем тут паспорт? Речь о том, что тот моряк может противопоставить человеку с многолетним опытом работы в т.ч. капитаном в разных странах?!
Это как спорить, например, о медицине с практикующим доктором мед.наук, не имея статуса даже кандидата наук или не имея опыта работы по той специальности.
Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:21
Letusrock написав: vitaliian написав:
додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем
поки реально весь світ (включно з хитрожопими турками, китайцями, індійцями) не почне мочити санкціями РФ толку небуде. Бо зараз виглядає що Захід несе колосальні збитки через санкції, а всякі азіати отримують надприбутки паралельно допомагаючи мордору
На любой войне так. Каждый сам выбирает что ему ближе.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:32
juristkostya написав:
Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)
Вам уже дважды объяснили, с чем был связан тот посыл, но вы продолжаете разводить срачи на форуме. Что и кому вы пытаетесь доказать, отписывая часто несуразные замечания на посты многих форумчан?
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