RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2594259525962597
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:17

  fler написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:ты ноунейм-так что иди лесом
можно подумать, имя "продиджи" - это по паспорту :-))))))


Это ж надо так тупить! При чем тут паспорт? Речь о том, что тот моряк может противопоставить человеку с многолетним опытом работы в т.ч. капитаном в разных странах?!
Это как спорить, например, о медицине с практикующим доктором мед.наук, не имея статуса даже кандидата наук или не имея опыта работы по той специальности.

Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)
juristkostya
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:21

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем

поки реально весь світ (включно з хитрожопими турками, китайцями, індійцями) не почне мочити санкціями РФ толку небуде. Бо зараз виглядає що Захід несе колосальні збитки через санкції, а всякі азіати отримують надприбутки паралельно допомагаючи мордору

На любой войне так. Каждый сам выбирает что ему ближе.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14870
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:32

  juristkostya написав:Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)


Вам уже дважды объяснили, с чем был связан тот посыл, но вы продолжаете разводить срачи на форуме. Что и кому вы пытаетесь доказать, отписывая часто несуразные замечания на посты многих форумчан?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:35

  fler написав:
  juristkostya написав:Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)


Вам уже дважды объяснили, с чем был связан тот посыл, но вы продолжаете разводить срачи на форуме. Что и кому вы пытаетесь доказать, отписывая часто несуразные замечания на посты многих форумчан?

Аргумент "ты недавно зарегистрирован" ничуть не лучше.
juristkostya
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:На любой войне так. Каждый сам выбирает что ему ближе.


одна людина , побачивши непритомного на вулиці, викликає медичну допомогу -інша знімає обручку (або годинник) чи цупить банківські карти

це відноситься і до країн, років 5 тому одеситка пригадувала як румуни входили до Одеси (почали з Пересипа)
-один румунський солдат зайшов у хату, побачив на столі яблука (забрав), потім відкрив цукерницю-і висипав цукор собі в карман уніформи
prodigy
 
Повідомлень: 8672
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3070 раз.
Подякували: 3115 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Спасибо NYT за помощь в лоббировании новых поставок ПВО и вооружений вообще


сподіваюсь на це. блекауту треба уникнути будь-що, тому що евакуація Києва зараз,буде виглядати досить деморалізуюче
Letusrock
 
Повідомлень: 146
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:42

prodigy закончим. вышка судовод 131 рота.дальше все похоже.таких в одессе вагон с тележкой.удачи
88998899aleks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 03.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 12:54

  Letusrock написав:
  juristkostya написав:Спасибо NYT за помощь в лоббировании новых поставок ПВО и вооружений вообще


сподіваюсь на це. блекауту треба уникнути будь-що, тому що евакуація Києва зараз,буде виглядати досить деморалізуюче

Это будет наш ответ на эвакуацию Херсона

Из правобережной Херсонской области отказываются эвакуироваться порядка 100 тысяч человек. Возможно, что и больше. Многие отказываются по сугубо бытовым соображениям - не хотят бросать дома, некуда идти.

Соответственно, эти люди своим упорством создают проблемы для концепции «Херсон будет российским или безлюдным». Теоретически их могут эвакуировать принудительно, но для этого нужен соответствующий силовой ресурс, которого нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14870
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:ещё раз, очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.

Гармати поствоєннго випуску (40-х років) мають бути значно гірші за ресурсом ствола. Банально 130-мм флотські гармати 30 років спочатку мали ресурс ствола всього 130 пострілів. Не було ніякого ультразвукового контролю, систем вакуумування сталі, електрошлакового переплаву і т.п.
Сучасні гацбиці мають ресурс по 5-7 тисяч пострілів.
Та й дальність вогню 12-13 км є недстатньою. В умовах сучасної війни - це означає лізти з буксированю гарматою під Мавіки та міномети...
Denik
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:01

Новый клип на песню антиреспект про войну

https://t.me/yigal_levin/34715
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14870
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2594259525962597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106582
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (114)
06.11.2022 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.