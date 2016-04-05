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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:17
fler написав: juristkostya написав: prodigy написав:
ты ноунейм-так что иди лесом
можно подумать, имя "продиджи" - это по паспорту
)))))
Это ж надо так тупить! При чем тут паспорт? Речь о том, что тот моряк может противопоставить человеку с многолетним опытом работы в т.ч. капитаном в разных странах?!
Это как спорить, например, о медицине с практикующим доктором мед.наук, не имея статуса даже кандидата наук или не имея опыта работы по той специальности.
Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:21
Letusrock написав: vitaliian написав:
додавить РФ санкциями и военным путем до внутренних социальных проблем
поки реально весь світ (включно з хитрожопими турками, китайцями, індійцями) не почне мочити санкціями РФ толку небуде. Бо зараз виглядає що Захід несе колосальні збитки через санкції, а всякі азіати отримують надприбутки паралельно допомагаючи мордору
На любой войне так. Каждый сам выбирает что ему ближе.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:32
juristkostya написав:
Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)
Вам уже дважды объяснили, с чем был связан тот посыл, но вы продолжаете разводить срачи на форуме. Что и кому вы пытаетесь доказать, отписывая часто несуразные замечания на посты многих форумчан?
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:35
fler написав: juristkostya написав:
Переход на личности - однозначный признак слабой позиции (надеюсь, вы понимаете, что аргумент "ты ноунейм" в интернете вообще лишён смысла)
Вам уже дважды объяснили, с чем был связан тот посыл, но вы продолжаете разводить срачи на форуме. Что и кому вы пытаетесь доказать, отписывая часто несуразные замечания на посты многих форумчан?
Аргумент "ты недавно зарегистрирован" ничуть не лучше.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:38
vitaliian написав:
На любой войне так. Каждый сам выбирает что ему ближе.
одна людина , побачивши непритомного на вулиці, викликає медичну допомогу -інша знімає обручку (або годинник) чи цупить банківські карти
це відноситься і до країн, років 5 тому одеситка пригадувала як румуни входили до Одеси (почали з Пересипа)
-один румунський солдат зайшов у хату, побачив на столі яблука (забрав), потім відкрив цукерницю-і висипав цукор собі в карман уніформи
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:38
juristkostya написав:
Спасибо NYT за помощь в лоббировании новых поставок ПВО и вооружений вообще
сподіваюсь на це. блекауту треба уникнути будь-що, тому що евакуація Києва зараз,буде виглядати досить деморалізуюче
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:42
prodigy закончим. вышка судовод 131 рота.дальше все похоже.таких в одессе вагон с тележкой.удачи
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Додано: Нед 06 лис, 2022 12:54
Letusrock написав: juristkostya написав:
Спасибо NYT за помощь в лоббировании новых поставок ПВО и вооружений вообще
сподіваюсь на це. блекауту треба уникнути будь-що, тому що евакуація Києва зараз,буде виглядати досить деморалізуюче
Это будет наш ответ на эвакуацию Херсона
Из правобережной Херсонской области отказываются эвакуироваться порядка 100 тысяч человек. Возможно, что и больше. Многие отказываются по сугубо бытовым соображениям - не хотят бросать дома, некуда идти.
Соответственно, эти люди своим упорством создают проблемы для концепции «Херсон будет российским или безлюдным». Теоретически их могут эвакуировать принудительно, но для этого нужен соответствующий силовой ресурс, которого нет.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 13:53
juristkostya написав:
ещё раз, очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
Гармати поствоєннго випуску (40-х років) мають бути значно гірші за ресурсом ствола. Банально 130-мм флотські гармати 30 років спочатку мали ресурс ствола всього 130 пострілів. Не було ніякого ультразвукового контролю, систем вакуумування сталі, електрошлакового переплаву і т.п.
Сучасні гацбиці мають ресурс по 5-7 тисяч пострілів.
Та й дальність вогню 12-13 км є недстатньою. В умовах сучасної війни - це означає лізти з буксированю гарматою під Мавіки та міномети...
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Додано: Нед 06 лис, 2022 14:01
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