Сегодня, 2 октября, в Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, названный в честь гетмана Ивана Мазепы. В церемонии приняли участие командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и первая леди Елена Зеленская. https://news.liga.net/politics/photo/v- ... azepa-foto
Як заявив військовий експерт Олег Жданов, про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територіях. "У мене теж складається враження, що існують якісь домовленості по лінії Мінських угод, – заявив він. – Хотілося б почути від наших офіційних осіб, що ми будемо відвойовувати, що ми збираємося відкласти в довгу скриню до переговорного процесу... Чому на Заході є обіцянки президента, про які не знає суспільство?".
При цьому Жданов зазначив, що в 2015 році російські війська побудували укріплену лінію оборони вздовж адміністративного кордону між Кримом і материковою Україною: "Вони створили укріпрайон і всі вісім років на цьому укріпрайоні несли бойове чергування. Там на ротаційній основі змінювалися війська".
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Як заявив військовий експерт Олег Жданов, про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територіях. "У мене теж складається враження, що існують якісь домовленості по лінії Мінських угод, – заявив він. – Хотілося б почути від наших офіційних осіб, що ми будемо відвойовувати, що ми збираємося відкласти в довгу скриню до переговорного процесу... Чому на Заході є обіцянки президента, про які не знає суспільство?".
При цьому Жданов зазначив, що в 2015 році російські війська побудували укріплену лінію оборони вздовж адміністративного кордону між Кримом і материковою Україною: "Вони створили укріпрайон і всі вісім років на цьому укріпрайоні несли бойове чергування. Там на ротаційній основі змінювалися війська".
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.
"У меня есть своя теория на это этот счет… Она гласит примерно следующее: на саммите в Самарканде (саммит ШОС - ред.), который был в середине сентября, Путину коллективный Восток выдвинул ультиматум: либо ты прекращаешь войну к саммиту "Большой двадцатки" на Бали, который будет 15 ноября, либо мы будем присоединяться к западным санкциям, поскольку твоя война против Украины вредит всему миру, всей мировой экономике, стабильности, в том числе наших режимов, и экономическому процветанию наших стран", - рассказал журналист.
Он уточнил, что не только Запад, но и Восток заинтересован в скорейшем прекращении этой кровопролитной войны.
"Они Путину сказали: "Если бы ты выиграл эту войну быстро, никаких проблем… Но из-за того, что ты тянешь эту канитель уже так долго, мы начинаем терять деньги, стабильность. Нас это не устраивает. На тебе два месяца. Как угодно завершай. Можешь выиграть - выигрывай войну. Не можешь - проигрывай. Не хочешь проигрывать - договаривайся. Нас абсолютно не колышет, как эта война закончится, но она должна закончиться"", - рассказал Яковина.
Он добавил, что у Востока есть много очень серьезных рычагов, чтобы надавить на Кремль. Путин это понимает и поэтому пытается добиться скорейшего перемирия. Журналист прогнозирует Украине очень тревожные две недели перед саммитом G20.
"Для Путина сейчас главная задача - добиться до 15 ноября если не мира, то перемирия. Он хочет их добиться на своих условиях… Имеется в виду сохранение за Россией наземного перехода в Крым и водоснабжение Крыма и, пусть и неформального, признания Западом российского суверенитета над этими территориями. Поскольку Запад и Украина в частности ни в коем случае не хотят соглашаться ни на что такое, то Путин сейчас будет изо всех сил давить. Подозреваю, что оставшиеся две недели Россия бросит против Украины все свои оставшиеся запасы крылатых ракет, дронов, бомб, чтобы вывести из функционирования украинскую энергосистему. Все, что есть у России, будет брошено против Украины", - предупредил Яковина.