Додано: Нед 06 лис, 2022 16:18

beee намекну. Сейчас не 1941. Война это не количество мяса и даже не топовое оружие типа Абрамсов. А чистая экономика. Мир глобализирован. От войны терпят убытки и компании в РФ и Европа, возможно даже Китай. Нарушаются логистические цепочки, вместо китайского барахла валюта идёт на закупку оружия и т.д.



Война закончится ровно тогда, когда это всем надоест. При этом склады могут быть забиты оружием, а казармы мобиками. Топливо не решает куда машине ехать. Оружие это "топливо" войны, расходный материал.



А пуйло не царь мира, чтобы доставлять другим странам убытки. И даже не царь РФ, хотя многие в это верят. Проигравшие пуйло это отработанная тряпка для своего окружения и других мировых лидеров. Ещё не один диктатор не оставался на троне после поражения.



По этой причине я не верю что кто то от него ждёт победы или хотя бы переговоров. Перед 24.02 Байден и Джонсон публично предупреждали пуйло что он дорого заплатит за вторжение. Он проигнорировал, кроме того продолжал врать что вторжения не будет. Переговоры с ним унизительны для любого мирового лидера. Это как с Гитлером бы вели переговоры после Сталинграда или Курской дуги.