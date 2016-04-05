Сегодня, 2 октября, в Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, названный в честь гетмана Ивана Мазепы. В церемонии приняли участие командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и первая леди Елена Зеленская. https://news.liga.net/politics/photo/v- ... azepa-foto
Як заявив військовий експерт Олег Жданов, про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територіях. "У мене теж складається враження, що існують якісь домовленості по лінії Мінських угод, – заявив він. – Хотілося б почути від наших офіційних осіб, що ми будемо відвойовувати, що ми збираємося відкласти в довгу скриню до переговорного процесу... Чому на Заході є обіцянки президента, про які не знає суспільство?".
При цьому Жданов зазначив, що в 2015 році російські війська побудували укріплену лінію оборони вздовж адміністративного кордону між Кримом і материковою Україною: "Вони створили укріпрайон і всі вісім років на цьому укріпрайоні несли бойове чергування. Там на ротаційній основі змінювалися війська".
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Як заявив військовий експерт Олег Жданов, про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територіях. "У мене теж складається враження, що існують якісь домовленості по лінії Мінських угод, – заявив він. – Хотілося б почути від наших офіційних осіб, що ми будемо відвойовувати, що ми збираємося відкласти в довгу скриню до переговорного процесу... Чому на Заході є обіцянки президента, про які не знає суспільство?".
При цьому Жданов зазначив, що в 2015 році російські війська побудували укріплену лінію оборони вздовж адміністративного кордону між Кримом і материковою Україною: "Вони створили укріпрайон і всі вісім років на цьому укріпрайоні несли бойове чергування. Там на ротаційній основі змінювалися війська".
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.
"У меня есть своя теория на это этот счет… Она гласит примерно следующее: на саммите в Самарканде (саммит ШОС - ред.), который был в середине сентября, Путину коллективный Восток выдвинул ультиматум: либо ты прекращаешь войну к саммиту "Большой двадцатки" на Бали, который будет 15 ноября, либо мы будем присоединяться к западным санкциям, поскольку твоя война против Украины вредит всему миру, всей мировой экономике, стабильности, в том числе наших режимов, и экономическому процветанию наших стран", - рассказал журналист.
Он уточнил, что не только Запад, но и Восток заинтересован в скорейшем прекращении этой кровопролитной войны.
"Они Путину сказали: "Если бы ты выиграл эту войну быстро, никаких проблем… Но из-за того, что ты тянешь эту канитель уже так долго, мы начинаем терять деньги, стабильность. Нас это не устраивает. На тебе два месяца. Как угодно завершай. Можешь выиграть - выигрывай войну. Не можешь - проигрывай. Не хочешь проигрывать - договаривайся. Нас абсолютно не колышет, как эта война закончится, но она должна закончиться"", - рассказал Яковина.
Он добавил, что у Востока есть много очень серьезных рычагов, чтобы надавить на Кремль. Путин это понимает и поэтому пытается добиться скорейшего перемирия. Журналист прогнозирует Украине очень тревожные две недели перед саммитом G20.
"Для Путина сейчас главная задача - добиться до 15 ноября если не мира, то перемирия. Он хочет их добиться на своих условиях… Имеется в виду сохранение за Россией наземного перехода в Крым и водоснабжение Крыма и, пусть и неформального, признания Западом российского суверенитета над этими территориями. Поскольку Запад и Украина в частности ни в коем случае не хотят соглашаться ни на что такое, то Путин сейчас будет изо всех сил давить. Подозреваю, что оставшиеся две недели Россия бросит против Украины все свои оставшиеся запасы крылатых ракет, дронов, бомб, чтобы вывести из функционирования украинскую энергосистему. Все, что есть у России, будет брошено против Украины", - предупредил Яковина.
juristkostya написав:очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы.
А гармата - це тільки ствол? А станина, а відкатні пружини, а шини , а прицільний механізм... В машині також циліндри зношуються тільки коли вона працює...але самі по собі циліндри - це 1% від того що повинно бути не зншеним.
щоб ви не тішили себе зайвими сподіваннями і мріями:
1. Росіяни не вийдуть добровільно з України мінімум до кінця 2023 року. Єдиний варіант їх зникнення з нашої території, це якщо нам вистачить власних сил повністю відкинути їх за кордон. Але вірогідність цього не висока. Тому ті, хто комплексує, що на нього не вистачить бойових дій, можете заспокоїтись.
2. Найближчим часом росія не розвалиться. І не варто на це розраховувати навіть в перспективі декількох наступних років.
3. Безперервного потоку техніки по лендлізу очікувати не варто. Постачання збільшиться максимум в півтора рази від того, що маємо зараз. Абрамси і Леопарди найближчим часом не з'являться, а може й не з'являться взагалі.
4. Вірогідність третьої світової стала ще вища.
5. Вірогідність застосування ядерної зброї росією не висока.
Кароч победа будет возможна только тогда, когда наладим собственное производство оружия.
beee намекну. Сейчас не 1941. Война это не количество мяса и даже не топовое оружие типа Абрамсов. А чистая экономика. Мир глобализирован. От войны терпят убытки и компании в РФ и Европа, возможно даже Китай. Нарушаются логистические цепочки, вместо китайского барахла валюта идёт на закупку оружия и т.д.
Война закончится ровно тогда, когда это всем надоест. При этом склады могут быть забиты оружием, а казармы мобиками. Топливо не решает куда машине ехать. Оружие это "топливо" войны, расходный материал.
А пуйло не царь мира, чтобы доставлять другим странам убытки. И даже не царь РФ, хотя многие в это верят. Проигравшие пуйло это отработанная тряпка для своего окружения и других мировых лидеров. Ещё не один диктатор не оставался на троне после поражения.
По этой причине я не верю что кто то от него ждёт победы или хотя бы переговоров. Перед 24.02 Байден и Джонсон публично предупреждали пуйло что он дорого заплатит за вторжение. Он проигнорировал, кроме того продолжал врать что вторжения не будет. Переговоры с ним унизительны для любого мирового лидера. Это как с Гитлером бы вели переговоры после Сталинграда или Курской дуги.
vitaliian написав:beee намекну. Сейчас не 1941. Война это не количество мяса и даже не топовое оружие типа Абрамсов. А чистая экономика. Мир глобализирован. От войны терпят убытки и компании в РФ и Европа, возможно даже Китай. Нарушаются логистические цепочки, вместо китайского барахла валюта идёт на закупку оружия и т.д. Война закончится тогда, когда это всем надоест. При этом склады могут быть забиты оружием а казармы мобиками. Топливо не решает куда машине ехать. А пуйло не царь мира, чтобы доставлять другим странам убытки. И даже не царь РФ, хотя многие в это верят.
Жаль нет К/Х. За него поправлю: По аналогу: Первая...
убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены герцогини Софии Гогенберг
Вторая...
Нападение на радиостанцию в Глайвице (нем. Überfall auf den Sender Gleiwitz), также известное как Глайвицкая провокация
.................................................................... Крым, "мальчики в трусиках", "бамбим бомбас",..... - Вот как раз это понимают ВСЕ, только интерес у ВСЕХ разный.