vitaliian Попробую обрисовать происходящее: Смотрите, думаю, Вы не страдаете амнезией , что делают из животных(если Вы не забыли, то достаточно минуту прослушать Соловьёва, если нет то больше): https://youtu.be/KD0Zo45Q36g?t=204 С 3,24 (третьей минуты 24й секунды):
Зроблю свій прогноз по Херсону. Орки хочуть зробити з нього другий Маріуполь. В сенсі, хочуть зробити життя цивільних там нестерпним, щоб виїхало максимальна їх кількість, можуть і самі обстрілювати, потім самі підуть, десь на початку наступного року.