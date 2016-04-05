RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2595259625972598
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:25

vitaliian
Попробую обрисовать происходящее:
Смотрите, думаю, Вы не страдаете амнезией :?: , что делают из животных(если Вы не забыли, то достаточно минуту прослушать Соловьёва, если нет то больше): https://youtu.be/KD0Zo45Q36g?t=204
С 3,24 (третьей минуты 24й секунды):

А дальше вот это развитие событий: https://censor.net/ru/news/3378634/odna ... gner_budet
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10201
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:34

Не, ну Новость, на фоне "Денег - как финансов" более, чем актуальная!
Я не зря напоминал о "больших пакращаннях", сравнимых по аналогу с Африканскими странами, для "ура поцреотов на форуме":

- Первый звонок?
- "Оборонка", говорите...?
А если "копнуть" серьёзно?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10201
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы потеряли целый батальон!" Россияне признали катастрофу в Украине

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7330
З нами з: 31.08.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тем, кто разгоняет очередную "зраду", что США "усаживает" Украину на переговоры с РФ
Игорь Алексеевич, вам слушать "шевеля губами" (с)
Зеленського штовхають до перемовин | Віталій Портников

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7330
З нами з: 31.08.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:37

Херсон

Зроблю свій прогноз по Херсону. Орки хочуть зробити з нього другий Маріуполь. В сенсі, хочуть зробити життя цивільних там нестерпним, щоб виїхало максимальна їх кількість, можуть і самі обстрілювати, потім самі підуть, десь на початку наступного року.
lapay
 
Повідомлень: 13271
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2595259625972598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4181
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5387)
06.11.2022 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.