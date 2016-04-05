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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2596259725982599>
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:25

vitaliian
Попробую обрисовать происходящее:
Смотрите, думаю, Вы не страдаете амнезией :?: , что делают из животных(если Вы не забыли, то достаточно минуту прослушать Соловьёва, если нет то больше): https://youtu.be/KD0Zo45Q36g?t=204
С 3,24 (третьей минуты 24й секунды):

А дальше вот это развитие событий: https://censor.net/ru/news/3378634/odna ... gner_budet
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:34

Не, ну Новость, на фоне "Денег - как финансов" более, чем актуальная!
Я не зря напоминал о "больших пакращаннях", сравнимых по аналогу с Африканскими странами, для "ура поцреотов на форуме":

- Первый звонок?
- "Оборонка", говорите...?
А если "копнуть" серьёзно?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы потеряли целый батальон!" Россияне признали катастрофу в Украине

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тем, кто разгоняет очередную "зраду", что США "усаживает" Украину на переговоры с РФ
Игорь Алексеевич, вам слушать "шевеля губами" (с)
Зеленського штовхають до перемовин | Віталій Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:37

Херсон

Зроблю свій прогноз по Херсону. Орки хочуть зробити з нього другий Маріуполь. В сенсі, хочуть зробити життя цивільних там нестерпним, щоб виїхало максимальна їх кількість, можуть і самі обстрілювати, потім самі підуть, десь на початку наступного року.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:39

  beee написав:Маркус:

щоб ви не тішили себе зайвими сподіваннями і мріями:

1. Росіяни не вийдуть добровільно з України мінімум до кінця 2023 року. Єдиний варіант їх зникнення з нашої території, це якщо нам вистачить власних сил повністю відкинути їх за кордон. Але вірогідність цього не висока. Тому ті, хто комплексує, що на нього не вистачить бойових дій, можете заспокоїтись.

2. Найближчим часом росія не розвалиться. І не варто на це розраховувати навіть в перспективі декількох наступних років.

3. Безперервного потоку техніки по лендлізу очікувати не варто. Постачання збільшиться максимум в півтора рази від того, що маємо зараз. Абрамси і Леопарди найближчим часом не з'являться, а може й не з'являться взагалі.

4. Вірогідність третьої світової стала ще вища.

5. Вірогідність застосування ядерної зброї росією не висока.

Кароч победа будет возможна только тогда, когда наладим собственное производство оружия.

5-7 лет.

Не наладим, значит не победим

Всі такі "аналізи ситуації" ДУЖЕ СИЛЬНО залежать від останніх подій. Наприклад, всього місяць тому, після Харківської операції "прогнози" були дуже оптимістичні аж до звільнення України до кінця цього року.
Тепер конкретно:
1. Всі прогнози більш ніж на 2 місяці вперед нічого не варті - це пальцем в небо.
2. Розпад малоймовірний, але ситуація в РФ дуже швидко погіршується. Після смерті пу, може виникнути ситуація що при відсутності єдиного(сильного) наступника, з'являться пару лідерів які поділять РФ. Але на сьогодні це все-таки більше теоретичний варіант.
3. Немає ніякого ленд-лізу. Місяць пройшов. Де він?
4. Див. п.1
5. Розмов про це дійсно значно поменшало. Напевно пропав хайп цієї теми. Вірогідність застосування не змінилась по-моєму.
5-7 лет. війни - це нереально. Хто буде купляти російську нафту/газ після 5 років агресивної війни? Майже ніхто. РФ точно не витримає стільки років війни.
А пу ВСЕ задіяв майже УСІ доступні свої ресурси(окрім ЯЗ).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тем, кто разгоняет очередную "зраду", что США "усаживает" Украину на переговоры с РФ
Игорь Алексеевич, вам слушать "шевеля губами" (с)
Но если Вы ещё его слушаете, то тогда вы сходите и получите лапшу с гуманитарки.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:48

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Тем, кто разгоняет очередную "зраду", что США "усаживает" Украину на переговоры с РФ
Игорь Алексеевич, вам слушать "шевеля губами" (с)
Но если Вы ещё его слушаете, то тогда вы сходите и получите лапшу с гуманитарки.

Фу, как не красиво

Это говорит о том, что ты разгоняешь рашистские наративы и огрызаешься, когда "разгон" не прошёл

Ну и, заодно, понятно, что ты только лапшой с гуманитарки и питаешься
Бедненький ... (с) "Формула любви"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:48

  lapay написав:Зроблю свій прогноз по Херсону. Орки хочуть зробити з нього другий Маріуполь. В сенсі, хочуть зробити життя цивільних там нестерпним, щоб виїхало максимальна їх кількість, можуть і самі обстрілювати, потім самі підуть, десь на початку наступного року.

Вполне возможно, если предметом торга выступает не принадлежность Херсона какой то из сторон, а его разрушение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:51

  swan forever написав:Поляки в новостях говорят, що Маск изымает старлинки.
Брехня?

В Украине произошел сбой связи, когда 1300 спутников SpaceX отключились из-за проблем с финансированием. - https://edition.cnn.com/2022/11/04/politics/spacex-ukraine-elon-musk-starlink-internet-outage/index.html
ЛАД
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