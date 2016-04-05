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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2596259725982599
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:33

  andrijk777 написав:
  beee написав:Маркус:

щоб ви не тішили себе зайвими сподіваннями і мріями:

1. Росіяни не вийдуть добровільно з України мінімум до кінця 2023 року. Єдиний варіант їх зникнення з нашої території, це якщо нам вистачить власних сил повністю відкинути їх за кордон. Але вірогідність цього не висока. Тому ті, хто комплексує, що на нього не вистачить бойових дій, можете заспокоїтись.

2. Найближчим часом росія не розвалиться. І не варто на це розраховувати навіть в перспективі декількох наступних років.

3. Безперервного потоку техніки по лендлізу очікувати не варто. Постачання збільшиться максимум в півтора рази від того, що маємо зараз. Абрамси і Леопарди найближчим часом не з'являться, а може й не з'являться взагалі.

4. Вірогідність третьої світової стала ще вища.

5. Вірогідність застосування ядерної зброї росією не висока.

Кароч победа будет возможна только тогда, когда наладим собственное производство оружия.

5-7 лет.

Не наладим, значит не победим

Всі такі "аналізи ситуації" ДУЖЕ СИЛЬНО залежать від останніх подій. Наприклад, всього місяць тому, після Харківської операції "прогнози" були дуже оптимістичні аж до звільнення України до кінця цього року.
Тепер конкретно:
1. Всі прогнози більш ніж на 2 місяці вперед нічого не варті - це пальцем в небо.
2. Розпад малоймовірний, але ситуація в РФ дуже швидко погіршується. Після смерті пу, може виникнути ситуація що при відсутності єдиного(сильного) наступника, з'являться пару лідерів які поділять РФ. Але на сьогодні це все-таки більше теоретичний варіант.
3. Немає ніякого ленд-лізу. Місяць пройшов. Де він?
4. Див. п.1
5. Розмов про це дійсно значно поменшало. Напевно пропав хайп цієї теми. Вірогідність застосування не змінилась по-моєму.
5-7 лет. війни - це нереально. Хто буде купляти російську нафту/газ після 5 років агресивної війни? Майже ніхто. РФ точно не витримає стільки років війни.
А пу ВСЕ задіяв майже УСІ доступні свої ресурси(окрім ЯЗ).

На все вопросы, по этой "теме" ответил даже Арестович:
https://donpress.com/news/03-11-2022-ar ... peraciy-po
"Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут", - сказал он.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://twitter.com/small10space/status ... chast-2%2F
Артёмовск - Бахмут.
Уютные улочки, не загаженные урбанизмом, чистота, зелень скрывающая летний зной, шумная детвора из ближайших Соледара, Красной Горы, Часов Яра, Покровского, Зайцевого,... - уминающая мороженное, шалящая в "столице",...
- шумные, уверенные в себе матроны, что торгуют кошерным крамом....
Соль, строй материалы, уникальные Шампанские(игристые) вина, ...
- Кацапии вернётся всё сторицей!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 06 лис, 2022 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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