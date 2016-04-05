щоб ви не тішили себе зайвими сподіваннями і мріями:
1. Росіяни не вийдуть добровільно з України мінімум до кінця 2023 року. Єдиний варіант їх зникнення з нашої території, це якщо нам вистачить власних сил повністю відкинути їх за кордон. Але вірогідність цього не висока. Тому ті, хто комплексує, що на нього не вистачить бойових дій, можете заспокоїтись.
2. Найближчим часом росія не розвалиться. І не варто на це розраховувати навіть в перспективі декількох наступних років.
3. Безперервного потоку техніки по лендлізу очікувати не варто. Постачання збільшиться максимум в півтора рази від того, що маємо зараз. Абрамси і Леопарди найближчим часом не з'являться, а може й не з'являться взагалі.
4. Вірогідність третьої світової стала ще вища.
5. Вірогідність застосування ядерної зброї росією не висока.
Кароч победа будет возможна только тогда, когда наладим собственное производство оружия.
5-7 лет.
Не наладим, значит не победим
Всі такі "аналізи ситуації" ДУЖЕ СИЛЬНО залежать від останніх подій. Наприклад, всього місяць тому, після Харківської операції "прогнози" були дуже оптимістичні аж до звільнення України до кінця цього року. Тепер конкретно: 1. Всі прогнози більш ніж на 2 місяці вперед нічого не варті - це пальцем в небо. 2. Розпад малоймовірний, але ситуація в РФ дуже швидко погіршується. Після смерті пу, може виникнути ситуація що при відсутності єдиного(сильного) наступника, з'являться пару лідерів які поділять РФ. Але на сьогодні це все-таки більше теоретичний варіант. 3. Немає ніякого ленд-лізу. Місяць пройшов. Де він? 4. Див. п.1 5. Розмов про це дійсно значно поменшало. Напевно пропав хайп цієї теми. Вірогідність застосування не змінилась по-моєму. 5-7 лет. війни - це нереально. Хто буде купляти російську нафту/газ після 5 років агресивної війни? Майже ніхто. РФ точно не витримає стільки років війни. А пу ВСЕ задіяв майже УСІ доступні свої ресурси(окрім ЯЗ).
"Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут", - сказал он.
Kudrjavuy написав:Не, ну Новость, на фоне "Денег - как финансов" более, чем актуальная! Я не зря напоминал о "больших пакращаннях", сравнимых по аналогу с Африканскими странами, для "ура поцреотов на форуме":
- Первый звонок? - "Оборонка", говорите...? А если "копнуть" серьёзно?
Головне, щоб на зелений марафон гроші виділялись, все інше не важливо.
щоб ви не тішили себе зайвими сподіваннями і мріями:
1. Росіяни не вийдуть добровільно з України мінімум до кінця 2023 року. Єдиний варіант їх зникнення з нашої території, це якщо нам вистачить власних сил повністю відкинути їх за кордон. Але вірогідність цього не висока. Тому ті, хто комплексує, що на нього не вистачить бойових дій, можете заспокоїтись.
2. Найближчим часом росія не розвалиться. І не варто на це розраховувати навіть в перспективі декількох наступних років.
3. Безперервного потоку техніки по лендлізу очікувати не варто. Постачання збільшиться максимум в півтора рази від того, що маємо зараз. Абрамси і Леопарди найближчим часом не з'являться, а може й не з'являться взагалі.
4. Вірогідність третьої світової стала ще вища.
5. Вірогідність застосування ядерної зброї росією не висока.
Кароч победа будет возможна только тогда, когда наладим собственное производство оружия.
5-7 лет.
Не наладим, значит не победим
Всі такі "аналізи ситуації" ДУЖЕ СИЛЬНО залежать від останніх подій. Наприклад, всього місяць тому, після Харківської операції "прогнози" були дуже оптимістичні аж до звільнення України до кінця цього року. Тепер конкретно: 1. Всі прогнози більш ніж на 2 місяці вперед нічого не варті - це пальцем в небо. 2. Розпад малоймовірний, але ситуація в РФ дуже швидко погіршується. Після смерті пу, може виникнути ситуація що при відсутності єдиного(сильного) наступника, з'являться пару лідерів які поділять РФ. Але на сьогодні це все-таки більше теоретичний варіант. 3. Немає ніякого ленд-лізу. Місяць пройшов. Де він? 4. Див. п.1 5. Розмов про це дійсно значно поменшало. Напевно пропав хайп цієї теми. Вірогідність застосування не змінилась по-моєму. 5-7 лет. війни - це нереально. Хто буде купляти російську нафту/газ після 5 років агресивної війни? Майже ніхто. РФ точно не витримає стільки років війни. А пу ВСЕ задіяв майже УСІ доступні свої ресурси(окрім ЯЗ).
"Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут", - сказал он.
juristkostya написав:ещё раз, очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене. Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
"Мост устал" (c) Вєталь. Юристів не вчать матеріалознавства, а шкода, тоді би знав, що таке старіння і втома металу.
juristkostya написав:ещё раз, очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене. Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
"Мост устал" (c) Вєталь. Юристів не вчать матеріалознавства, а шкода, тоді би знав, що таке старіння і втома металу.
Давайте так: я когда что-то пишу - всегда цитирую реплику, на которую отвечаю. Там речь шла конкретно об "износе ствола", а не об "усталости металла", ржавчине, рассохшихся РТИ и т.д. Это вполне очевидно из цитат, единственное, от вас потребуется прочитать и осмыслить всю цепочку обсуждения, пусть это и несколько сложнее.
juristkostya написав:ещё раз, очень коротко: износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене. Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
"Мост устал" (c) Вєталь. Юристів не вчать матеріалознавства, а шкода, тоді би знав, що таке старіння і втома металу.
Давайте так: я когда что-то пишу - всегда цитирую реплику, на которую отвечаю. Там речь шла конкретно об "износе ствола", а не об "усталости металла", ржавчине, рассохшихся РТИ и т.д. Это вполне очевидно из цитат, единственное, от вас потребуется прочитать и осмыслить всю цепочку обсуждения, пусть это и несколько сложнее.