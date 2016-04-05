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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2597259825992600
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:31

Это для тех, кто до последнего верил, в существование в рассее Гражданского общества:
https://t.me/Ukraine_365News/40263
На россии пропагандоны объясняют необходимость отправки на фронт 18-летних

Регулярной армии Путлера не хватает, а после гибели 40-летних мужиков их детям и женам нужно выплачивать пособия. Кроме того, к 40-50 годам мужское население рф в плохой физической форме, в том числе от алкоголизма

Поэтому сказки про отправку на фронт "имеющих боевой опыт профессионалов" Путлер может оставить для своих выступлений, а на убой будут бросать сразу после школы

Состояние дел похлеще чем в Северной Корее.
При чём, в настоящее время, формируются три "узла силы" в самой рифляндии:
1. ВС РФ.
2. Частная армия пригожина.
3. Частная армия кадырова.
- Вопрос:
- чем они будут кормиться уже в 2023м году?
Если в 2022м будут продолжаться торговые операции с РФ.
рифляндия с этой целью "вывела" под видом "беженцев" часть звена сохраняющего торговые операции, капитал, специалистов, фирмы, ...
И саме "интересное"
Национальный союз зернопроизводителей России обратился к правительству с предложением конфисковать украинское зерно, которое вывозится по "зерновому коридору".
https://donpress.com/news/06-11-2022-v- ... -zernovogo
Авторы письма обосновывают свое предложение тем, что в ходе мобилизации было призвано от 20 до 50% сельхозработников, вследствие чего ближайшая посевная, и сбор урожая в России уже оказались под угрозой срыва.

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Вы помните историю, что случилось после того, как Нестор Иванович Махно - накормил ульянова Хлебом из Гуляйполя?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:31

  Витаха написав:
  vitaliian написав:
❗️«росія концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. До того ж росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати», — Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Судя по "Готуємось відповідати", словам Швеца и этим картинкам в телеграмм каналах о адаптации крылатых ракет StormShadow, то отвечать будем именно ими. Если это так, то хотелось бы не только по военным объектам, а и по нефтебазам и объектам критической инфраструктуры.
Зображення

Чи справді Україна отримає крилаті ракети SCALP, і що взагалі не так з цією "новиною"
Перспектива про появу "літаючого ATACMS" виглядає захопливою. Але поки це схоже лише на спробу "видати бажане за дійсне"
Польські ВПС взагалі не мають на озброєнні Storm Shadow, у них натомість є крилаті ракети AGM-158. Відповідно, навіть якщо концерн MBDA як виробник ракети SCALP справді захоче залучити польських підрядників, "на місці" ризикують взагалі не знайти потрібних фахівців.

Мабуть, насправді найголовніший момент – першоджерелом новини про "поставку Україні ракет SCALP" виступає маловідоме англомовне видання Military Monitoring, яке скажімо так є доволі компліментарним відносно рашистів. Наприклад, за версією авторів цього порталу російські "аналоговнєтні" Су-35С раптом стали носіями "гіперзвукової" зброї. Ну і багато чого іншого, схожого на російську пропаганду, тільки англійською мовою.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -9544.html
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 00:10

На чому-кому орки ще тримають фронт?

Полное письмо от бойцов 155-ой бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России на имя губернатора Приморского края:

«Уважаемый Олег Николаевич. Обращаются к Вам морпехи 155 бригады морской пехоты.
В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым а Ахмедова Мурадов обещал героя России. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь боясь ответственности. Как они собрались захватывать населённый пункт проскочив через посадки в которых остался противник сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того Павловка ниже Угледара с которого лупят по нам.
Олег Николаевич, приморцы! До каких пор такие бездарности как Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом.
Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас.
Сколько это можно уже терпеть!»
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