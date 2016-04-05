Додано: Пон 07 лис, 2022 00:10

Полное письмо от бойцов 155-ой бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России на имя губернатора Приморского края:



«Уважаемый Олег Николаевич. Обращаются к Вам морпехи 155 бригады морской пехоты.

В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым а Ахмедова Мурадов обещал героя России. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь боясь ответственности. Как они собрались захватывать населённый пункт проскочив через посадки в которых остался противник сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того Павловка ниже Угледара с которого лупят по нам.

Олег Николаевич, приморцы! До каких пор такие бездарности как Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом.

Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас.

Сколько это можно уже терпеть!»