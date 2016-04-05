На россии пропагандоны объясняют необходимость отправки на фронт 18-летних
Регулярной армии Путлера не хватает, а после гибели 40-летних мужиков их детям и женам нужно выплачивать пособия. Кроме того, к 40-50 годам мужское население рф в плохой физической форме, в том числе от алкоголизма
Поэтому сказки про отправку на фронт "имеющих боевой опыт профессионалов" Путлер может оставить для своих выступлений, а на убой будут бросать сразу после школы
Состояние дел похлеще чем в Северной Корее. При чём, в настоящее время, формируются три "узла силы" в самой рифляндии: 1. ВС РФ. 2. Частная армия пригожина. 3. Частная армия кадырова. - Вопрос: - чем они будут кормиться уже в 2023м году? Если в 2022м будут продолжаться торговые операции с РФ. рифляндия с этой целью "вывела" под видом "беженцев" часть звена сохраняющего торговые операции, капитал, специалистов, фирмы, ... И саме "интересное"
Национальный союз зернопроизводителей России обратился к правительству с предложением конфисковать украинское зерно, которое вывозится по "зерновому коридору". https://donpress.com/news/06-11-2022-v- ... -zernovogo Авторы письма обосновывают свое предложение тем, что в ходе мобилизации было призвано от 20 до 50% сельхозработников, вследствие чего ближайшая посевная, и сбор урожая в России уже оказались под угрозой срыва.
Вы помните историю, что случилось после того, как Нестор Иванович Махно - накормил ульянова Хлебом из Гуляйполя?
❗️«росія концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. До того ж росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати», — Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Судя по "Готуємось відповідати", словам Швеца и этим картинкам в телеграмм каналах о адаптации крылатых ракет StormShadow, то отвечать будем именно ими. Если это так, то хотелось бы не только по военным объектам, а и по нефтебазам и объектам критической инфраструктуры.
Чи справді Україна отримає крилаті ракети SCALP, і що взагалі не так з цією "новиною" Перспектива про появу "літаючого ATACMS" виглядає захопливою. Але поки це схоже лише на спробу "видати бажане за дійсне" Польські ВПС взагалі не мають на озброєнні Storm Shadow, у них натомість є крилаті ракети AGM-158. Відповідно, навіть якщо концерн MBDA як виробник ракети SCALP справді захоче залучити польських підрядників, "на місці" ризикують взагалі не знайти потрібних фахівців.
Мабуть, насправді найголовніший момент – першоджерелом новини про "поставку Україні ракет SCALP" виступає маловідоме англомовне видання Military Monitoring, яке скажімо так є доволі компліментарним відносно рашистів. Наприклад, за версією авторів цього порталу російські "аналоговнєтні" Су-35С раптом стали носіями "гіперзвукової" зброї. Ну і багато чого іншого, схожого на російську пропаганду, тільки англійською мовою. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -9544.html
Полное письмо от бойцов 155-ой бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России на имя губернатора Приморского края:
«Уважаемый Олег Николаевич. Обращаются к Вам морпехи 155 бригады морской пехоты. В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым а Ахмедова Мурадов обещал героя России. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь боясь ответственности. Как они собрались захватывать населённый пункт проскочив через посадки в которых остался противник сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того Павловка ниже Угледара с которого лупят по нам. Олег Николаевич, приморцы! До каких пор такие бездарности как Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом. Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас. Сколько это можно уже терпеть!»