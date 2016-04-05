Путин никогда не лжёт. 😀

1. Пенсионный возраст не буду повышать, пока я президент.

2. Конституцию не буду менять под себя.

3. Создам 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.

4. Не пойду на третий срок.

5. Каждой семье квартиру по 100 кв. м.

6. В 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов.

7. НДС не будет повышаться.

8. Стоимость бензина расти не будет.

9. Бедность будет побеждена.

10. Обогнать Португалию по ВВП на душу населения.

11. Мы признаем границы Украины 1991 года.

12. Мы не нападём на Украину.

13. Мы не вторгались в Украину.

14. СВО - не война.

15. Мобилизации резервистов не будет.

16. Срочников не буду отправлять на СВО.

17. Россия — самая свободная страна.

18. У нас лучшая в мире армия.

19. Крымский мост невозможно разрушить. Он защищён с воздуха, с суши и из-под воды.

20. Не мы убиваем мирных, мы их защищаем, мы пришли защищать украинцев, сейчас защищаем уже своих людей.

21. Я сразу уйду, как только народ будет недоволен мной.

22. Дворец в Геленджике (свыше 1 миллиарда долларов!!!) не мой.

23. Яхта Шахерезада (600 000 000 долларов !!!) не моя.

24. Мои друзья заработали деньги до знакомства со мной.

25. Я не ВОР. Но знаю, ВОРУЮТ ВСЕ.

26. Мы попадём в рай.

27. Военное положении не планируем и нет необходимости сегодня.

28. Слезть с нефтянной иглы за 2008—2020 гг.

29. Рывок.

30. Прорыв.

31. Все идет по плану.

32. Просто нужно немного потерпеть.



Очень многие не готовы от Путина отказаться, потому что нормальных кандидатов нет, а Путин - планировщик проверенный за столько лет