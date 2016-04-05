На россии пропагандоны объясняют необходимость отправки на фронт 18-летних
Регулярной армии Путлера не хватает, а после гибели 40-летних мужиков их детям и женам нужно выплачивать пособия. Кроме того, к 40-50 годам мужское население рф в плохой физической форме, в том числе от алкоголизма
Поэтому сказки про отправку на фронт "имеющих боевой опыт профессионалов" Путлер может оставить для своих выступлений, а на убой будут бросать сразу после школы
Состояние дел похлеще чем в Северной Корее. При чём, в настоящее время, формируются три "узла силы" в самой рифляндии: 1. ВС РФ. 2. Частная армия пригожина. 3. Частная армия кадырова. - Вопрос: - чем они будут кормиться уже в 2023м году? Если в 2022м будут продолжаться торговые операции с РФ. рифляндия с этой целью "вывела" под видом "беженцев" часть звена сохраняющего торговые операции, капитал, специалистов, фирмы, ... И саме "интересное"
Национальный союз зернопроизводителей России обратился к правительству с предложением конфисковать украинское зерно, которое вывозится по "зерновому коридору". https://donpress.com/news/06-11-2022-v- ... -zernovogo Авторы письма обосновывают свое предложение тем, что в ходе мобилизации было призвано от 20 до 50% сельхозработников, вследствие чего ближайшая посевная, и сбор урожая в России уже оказались под угрозой срыва.
Вы помните историю, что случилось после того, как Нестор Иванович Махно - накормил ульянова Хлебом из Гуляйполя?
❗️«росія концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. До того ж росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати», — Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Судя по "Готуємось відповідати", словам Швеца и этим картинкам в телеграмм каналах о адаптации крылатых ракет StormShadow, то отвечать будем именно ими. Если это так, то хотелось бы не только по военным объектам, а и по нефтебазам и объектам критической инфраструктуры.
Чи справді Україна отримає крилаті ракети SCALP, і що взагалі не так з цією "новиною" Перспектива про появу "літаючого ATACMS" виглядає захопливою. Але поки це схоже лише на спробу "видати бажане за дійсне" Польські ВПС взагалі не мають на озброєнні Storm Shadow, у них натомість є крилаті ракети AGM-158. Відповідно, навіть якщо концерн MBDA як виробник ракети SCALP справді захоче залучити польських підрядників, "на місці" ризикують взагалі не знайти потрібних фахівців.
Мабуть, насправді найголовніший момент – першоджерелом новини про "поставку Україні ракет SCALP" виступає маловідоме англомовне видання Military Monitoring, яке скажімо так є доволі компліментарним відносно рашистів. Наприклад, за версією авторів цього порталу російські "аналоговнєтні" Су-35С раптом стали носіями "гіперзвукової" зброї. Ну і багато чого іншого, схожого на російську пропаганду, тільки англійською мовою. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -9544.html
Полное письмо от бойцов 155-ой бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России на имя губернатора Приморского края:
«Уважаемый Олег Николаевич. Обращаются к Вам морпехи 155 бригады морской пехоты. В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым а Ахмедова Мурадов обещал героя России. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь боясь ответственности. Как они собрались захватывать населённый пункт проскочив через посадки в которых остался противник сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того Павловка ниже Угледара с которого лупят по нам. Олег Николаевич, приморцы! До каких пор такие бездарности как Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом. Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас. Сколько это можно уже терпеть!»
detroytred написав:Полное письмо от бойцов 155-ой бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России на имя губернатора Приморского края:
«Уважаемый Олег Николаевич. Обращаются к Вам морпехи 155 бригады морской пехоты. В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым а Ахмедова Мурадов обещал героя России. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь боясь ответственности. Как они собрались захватывать населённый пункт проскочив через посадки в которых остался противник сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того Павловка ниже Угледара с которого лупят по нам. Олег Николаевич, приморцы! До каких пор такие бездарности как Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом. Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас. Сколько это можно уже терпеть!»
Путин никогда не лжёт. 😀 1. Пенсионный возраст не буду повышать, пока я президент. 2. Конституцию не буду менять под себя. 3. Создам 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. 4. Не пойду на третий срок. 5. Каждой семье квартиру по 100 кв. м. 6. В 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов. 7. НДС не будет повышаться. 8. Стоимость бензина расти не будет. 9. Бедность будет побеждена. 10. Обогнать Португалию по ВВП на душу населения. 11. Мы признаем границы Украины 1991 года. 12. Мы не нападём на Украину. 13. Мы не вторгались в Украину. 14. СВО - не война. 15. Мобилизации резервистов не будет. 16. Срочников не буду отправлять на СВО. 17. Россия — самая свободная страна. 18. У нас лучшая в мире армия. 19. Крымский мост невозможно разрушить. Он защищён с воздуха, с суши и из-под воды. 20. Не мы убиваем мирных, мы их защищаем, мы пришли защищать украинцев, сейчас защищаем уже своих людей. 21. Я сразу уйду, как только народ будет недоволен мной. 22. Дворец в Геленджике (свыше 1 миллиарда долларов!!!) не мой. 23. Яхта Шахерезада (600 000 000 долларов !!!) не моя. 24. Мои друзья заработали деньги до знакомства со мной. 25. Я не ВОР. Но знаю, ВОРУЮТ ВСЕ. 26. Мы попадём в рай. 27. Военное положении не планируем и нет необходимости сегодня. 28. Слезть с нефтянной иглы за 2008—2020 гг. 29. Рывок. 30. Прорыв. 31. Все идет по плану. 32. Просто нужно немного потерпеть.
Очень многие не готовы от Путина отказаться, потому что нормальных кандидатов нет, а Путин - планировщик проверенный за столько лет
"Дивним чином" нема статей про "Нас там нет", и пр. жесткой публічнї брехні з приводу початку Війни в Україні.
Из-за увеличения очереди СПГ-танкеров в Европе растут цены на фрахт
Более 30 танкеров со СПГ находятся неподалеку от побережья Европы, ожидая, когда цена на газ пойдет вверх с наступлением холодов. Об этом пишет Financial Times.
Согласно данным Vortexa, в пути находятся еще 30 судов.
Европейские ПХГ сейчас заполнены в ожидании терминала для разгрузки. Газохранилища Германии заполнены на 98%, в Бельгии - на 100% и во Франции - на 99%.
Представитель Vortexa отметил, что может потребуется ещё месяц, чтобы найти терминал для разгрузки.
К слову, из-за роста спроса на СПГ, начала расти цена на фрахт. Покупатели из Азии теперь конкурируют с европейскими странами за СПГ после отказа ЕС от газа из России.
В конце октября стоимость транспортировки топлива из США в Северо-Восточную Азию доходила до $478 тысяч в сутки. Цена на перевозку в Северо-Западную Европу составила $468 тысяч в день. Это в два раза больше, чем год назад.
detroytred написав:. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом. Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас. Сколько это можно уже терпеть
Какие эти русские наивные, царь хороший бояре плохие. Ничего что царь разрешает это всё делать, более того он есть главный инициатор войны. Жаловаться они будут, клоуны.
detroytred написав:Сегодня, 2 октября, в Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, названный в честь гетмана Ивана Мазепы. В церемонии приняли участие командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и первая леди Елена Зеленская. https://news.liga.net/politics/photo/v- ... azepa-foto
в современной войне такие корветы-деньги на ветер ( после войны будет ходить в гости с дружественным визитом в страны-союзники)
Игорь Алексеевич написав:Если пуйло за две недели до саммита начнет активно бомбить Украину и выводить из строя энерго систему и тепломережи, то тогда ему нечего делать на самите, т.к. большинство попросят его покинуть зал.
не будет его на саммите и без бомбежек (он трус бункерный поедет на край мира? какие у него гарантии неприкосновенности?)
журналисты трепят языком-у них работа такая (надо придумать конспиралогические варианты, иначе зачем их на эфиры зовут)