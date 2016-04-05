RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2598259926002601
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:22

"Це економія": журналіст заявив, що РФ вдарила артилерією по поїзду з тілами своїх 200-х

Командування РФ вносить полонених окупантів у списки безвісти зниклих, а не загиблих, аби не виплачувати сім'ям компенсації. Втім для них вигідніше, якби полонений загинув, а 200-ий - зник безвісти.
prodigy
 
Повідомлень: 8674
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3070 раз.
Подякували: 3115 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.

І так і ні. Знос ствола - це наслідок настрілу, але є ще таке поняття, як втома металу - це втрата його характеристик через вік.
Воно як правило не зустрічаєтсья в артилерії, тому що 70 літні гармати зазвичай не використовують - їх швидше списують або через знос, або, накрайняк, через моральне застарівання. Але якщо мова йде про Д-1, ти з високою ймовірністю(залежно від умов зберігання) можна говорити про втому металу.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 647
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2598259926002601
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3139)
07.11.2022 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.