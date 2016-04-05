juristkostya написав:
износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
І так і ні. Знос ствола - це наслідок настрілу, але є ще таке поняття, як втома металу - це втрата його характеристик через вік.
Воно як правило не зустрічаєтсья в артилерії, тому що 70 літні гармати зазвичай не використовують - їх швидше списують або через знос, або, накрайняк, через моральне застарівання. Але якщо мова йде про Д-1, ти з високою ймовірністю(залежно від умов зберігання) можна говорити про втому металу.