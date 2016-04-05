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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2598259926002601
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:22

"Це економія": журналіст заявив, що РФ вдарила артилерією по поїзду з тілами своїх 200-х

Командування РФ вносить полонених окупантів у списки безвісти зниклих, а не загиблих, аби не виплачувати сім'ям компенсації. Втім для них вигідніше, якби полонений загинув, а 200-ий - зник безвісти.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.

І так і ні. Знос ствола - це наслідок настрілу, але є ще таке поняття, як втома металу - це втрата його характеристик через вік.
Воно як правило не зустрічаєтсья в артилерії, тому що 70 літні гармати зазвичай не використовують - їх швидше списують або через знос, або, накрайняк, через моральне застарівання. Але якщо мова йде про Д-1, ти з високою ймовірністю(залежно від умов зберігання) можна говорити про втому металу.
По доброму, їх би мали перевірити на втому і визначити максимальний заряд та нову межу настрілу, але підозрюю, що все це буде визначатися експериментальним шляхом на полі бою.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:04

Президент Сербии Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет решающей в конфликте России и Украины. Какое именно отношение Вучич имеет к конфликту, сказать сложно, скорее всего, он сказал это в качестве болельщика, давая прогноз на матч.

Нюанс в том, что «битва за Херсон» - это вещь в себе. Главной ее особенностью является тот факт, что на этом направлении собраны последние боеспособные части российской кадровой армии. Итог сражения может оказаться предсказуемым — кадровая армия закончится. У Кремля есть выбор: окончательно добить российскую армию с крайне неясной перспективой удержать за собой Херсон (вопрос — надолго ли) либо вывести войска и получить новое политическое поражение, но сохранить хоть что-то.

Предполагается, что оставление Херсона может негативно отразиться на рейтингах, глубинный народ будет разочарован и всё такое. На мой взгляд, глупости — мнение населения для Кремля не значит ровным счетом ничего. В конце концов, есть пропаганда, которая всё объяснит. Собственно, даже общее поражение с точки зрения недовольства населения, которое якобы может счесть руководство некомпетентным, точно так же мало беспокоит Кремль: наготове новая тема, которая объясняет всё: 24 февраля мы не хотели, но нам пришлось, так как враг вот-вот был готов напасть, и мы его упредили буквально на день. Мы воевали на Украине потому что иначе нам пришлось бы воевать на своей территории, поэтому слава нам, мы сорвали коварные планы, теперь можно и уходить. А для всех недоуменных вопросов уже есть соответствующие статьи в административном и уголовном кодексах.

Поэтому «битва за Херсон» - еще очень большой вопрос, будет ли она вообще. Пока впечатление как раз обратное. Более важным является другой вопрос — как заканчивать это недоразумение в принципе? Цели Киева обозначены вполне явно: не просто возвращение на линию соприкосновения 24 февраля, а возвращение к границам 2013 года. То есть, Крым и Донбасс в том числе. Нюанс в том, что если Крым и Донбасс ВСУ будут отвоевывать в ходе боевых действий, то после того, как они решат задачу, может встать вопрос уже и о других целях. Залужный в своей статье вполне явственно поставил вопрос о создании «санитарной зоны» глубиной в несколько сот километров на территории России вдоль границ Украины, которая должна быть демилитаризована, поэтому после Крыма и Донбасса встанет задача формирования такой демилитаризованной санитарной зоны. И это то, что уже явно отнесено на 2023 год.

Поэтому Кремлю всё более срочно нужны хоть какие-то переговоры. Уже не в качестве передышки, а в качестве фиксации хоть чего-то. Американцы вчера посоветовали Киеву (неформально, как сообщается) слегка смягчить риторику и дать некоторую надежду на то, что переговоры возможны. Это не значит, что они будут, но никто не мешает дать надежду. Кстати, умный совет, так как в таком случае можно ожидать активизации противоречий внутри Кремля между сторонниками войны до победного конца и сторонниками мира любой ценой. Сейчас, когда Кремль в положении загнанной в угол крысы, такие противоречия не имеют под собой почву.

Именно поэтому хоть какие-то остатки кадровой армии — это, пожалуй, последний аргумент и последняя позиция Кремля на переговорах. Если, конечно, не считать ядерного оружия, но эту карту так долго мусолили, что теперь ею играть почти бессмысленно. Что, конечно, не исключает, что она появится на столе, но она уже перестала быть козырем. Как всегда, Кремль упустил и этот момент.

Так что «битва за Херсон», если она состоится, действительно, может стать решающей во всей нынешней истории. После нее на руках у Путина не останется вообще ничего. Совсем. Другой вопрос, что никакой рациональной логики за все время конфликта не было продемонстрировано. Авантюризм плюс хаотические рефлекторные решения, принимаемые с колес — говорить о рационализме в такой ситуации попросту нелепо. Именно поэтому в отношении Херсона может быть принято любое решение, это буквально бросание кубика. Никто не знает, какое число выпадет.

https://t.me/anatoly_nesmiyan/5810
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коротко | "Маріупольський план". Як Путін через Трампа хотів підкорити Україну: стаття NYT за 5 хвилин
https://www.liga.net/ua/politics/articl ... za-5-minut
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:10

Угрозы Киева возобновить ядерную программу «в значительной мере» стали одной из причин проведения СВО — заявил Дмитрий Медведев.

Теперь можно сообщить, что ядерная программа Украины не будет реализована, так как в ходе блестящей спецоперации разрушена база реализации этой программы, а значит - можно сворачиваться и уходить.

Это как анекдот про мужичка, махающего газеткой на Красной площади. «Что вы делаете?» - «Крокодилов отгоняю» - «Так нет же их» - «Не благодарите».
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