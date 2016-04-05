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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2599260026012602
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:48

  vitaliian написав:
Из-за увеличения очереди СПГ-танкеров в Европе растут цены на фрахт

Более 30 танкеров со СПГ находятся неподалеку от побережья Европы, ожидая, когда цена на газ пойдет вверх с наступлением холодов. Об этом пишет Financial Times.

Согласно данным Vortexa, в пути находятся еще 30 судов.

Европейские ПХГ сейчас заполнены в ожидании терминала для разгрузки. Газохранилища Германии заполнены на 98%, в Бельгии - на 100% и во Франции - на 99%.

Представитель Vortexa отметил, что может потребуется ещё месяц, чтобы найти терминал для разгрузки.

К слову, из-за роста спроса на СПГ, начала расти цена на фрахт. Покупатели из Азии теперь конкурируют с европейскими странами за СПГ после отказа ЕС от газа из России.

В конце октября стоимость транспортировки топлива из США в Северо-Восточную Азию доходила до $478 тысяч в сутки. Цена на перевозку в Северо-Западную Европу составила $468 тысяч в день. Это в два раза больше, чем год назад.

По глобусу Северо-Восточная Азия это Камчатка с Чукоткой
Может всё таки Японию имели ввиду? А как до этого они потребляли газ, может сами где то качали понемногу?
Северо-Восток Китая - Манчжурию снабжает Сила Сибири по цене дешевле Беларуси наверно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:59

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:21

  sashaqbl написав:
  juristkostya написав:износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.

І так і ні. Знос ствола - це наслідок настрілу, але є ще таке поняття, як втома металу - це втрата його характеристик через вік.
Воно як правило не зустрічаєтсья в артилерії, тому що 70 літні гармати зазвичай не використовують - їх швидше списують або через знос, або, накрайняк, через моральне застарівання. Але якщо мова йде про Д-1, ти з високою ймовірністю(залежно від умов зберігання) можна говорити про втому металу.
По доброму, їх би мали перевірити на втому і визначити максимальний заряд та нову межу настрілу, але підозрюю, що все це буде визначатися експериментальним шляхом на полі бою.

Втома матеріалів – процес поступового нагромадження пошкоджень у матеріалі при циклічному навантаженні.

Якщо стволи просто лежали законсервовані на складі, хоть років 100, втоми там бути не може, бо циклічних навантажень вони не зазнавали.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Якщо стволи просто лежали законсервовані на складі, хоть років 100, втоми там бути не може, бо циклічних навантажень вони не зазнавали.

Якщо на складі зі стабільною температурою, то так. Якщо добові та річні перепади температур присутні - то це і є ті "циклічні" навантаження.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:32

Щвець звісно балабол ще той, але висловив на днях цікаву думку, що заява Ірану про постачання безпілотників Росії перед війною натякає на те, що найближчим часом Іран не постачатиме нічого Росії.
sashaqbl
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  #<1 ... 2599260026012602
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