juristkostya написав:износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене. Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
І так і ні. Знос ствола - це наслідок настрілу, але є ще таке поняття, як втома металу - це втрата його характеристик через вік. Воно як правило не зустрічаєтсья в артилерії, тому що 70 літні гармати зазвичай не використовують - їх швидше списують або через знос, або, накрайняк, через моральне застарівання. Але якщо мова йде про Д-1, ти з високою ймовірністю(залежно від умов зберігання) можна говорити про втому металу. По доброму, їх би мали перевірити на втому і визначити максимальний заряд та нову межу настрілу, але підозрюю, що все це буде визначатися експериментальним шляхом на полі бою.
Втома матеріалів – процес поступового нагромадження пошкоджень у матеріалі при циклічному навантаженні.
Якщо стволи просто лежали законсервовані на складі, хоть років 100, втоми там бути не може, бо циклічних навантажень вони не зазнавали.
Schmit написав:Якщо стволи просто лежали законсервовані на складі, хоть років 100, втоми там бути не може, бо циклічних навантажень вони не зазнавали.
Якщо на складі зі стабільною температурою, то так. Якщо добові та річні перепади температур присутні - то це і є ті "циклічні" навантаження. До речі, не тільки циклічні навантаження. Статичні навантаження теж призводять до втоми(наприклад, стиснута пружина з часом втрачає свої властивості). Та й відсутність будь-яких навантажень все одно призводить до втоми - окислення матеріалів
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 07 лис, 2022 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Щвець звісно балабол ще той, але висловив на днях цікаву думку, що заява Ірану про постачання безпілотників Росії, точніше форма цієї заяви(що вони були поставлені перед війною) - натякає на те, що найближчим часом Іран не постачатиме нічого Росії.
Schmit написав:Якщо стволи просто лежали законсервовані на складі, хоть років 100, втоми там бути не може, бо циклічних навантажень вони не зазнавали.
Якщо на складі зі стабільною температурою, то так. Якщо добові та річні перепади температур присутні - то це і є ті "циклічні" навантаження. До речі, не тільки циклічні навантаження. Статичні навантаження теж призводять до втоми(наприклад, стиснута пружина з часом втрачає свої властивості). Та й відсутність будь-яких навантажень все одно призводить до втоми - окислення матеріалів
і це все ще й при умові, що була достатньо якісно проведена консервація і за весь цей час корозія не почала свою благородну справу.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 07 лис, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Щвець звісно балабол ще той, але висловив на днях цікаву думку, що заява Ірану про постачання безпілотників Росії, точніше форма цієї заяви(що вони були поставлені перед війною) - натякає на те, що найближчим часом Іран не постачатиме нічого Росії.
але якщо це так, тоді виникає питання, чому ці мопеди почали активно використовувати тільки останніх декілька місяців? чому їх не використовували відразу, якщо вони були в наявності з самого початку?
wild.tomcat написав:але якщо це так, тоді виникає питання, чому ці мопеди почали активно використовувати тільки останніх декілька місяців? чому їх не використовували відразу, якщо вони були в наявності з самого початку?
Не в тому річ. Звісно, що їх поставили недавно. Але форма заперечень("ми їх поставили, але до війни") - може говорити про те, що Іран не хоче подальшого загострення стосунків.
sashaqbl написав:Щвець звісно балабол ще той, але висловив на днях цікаву думку, що заява Ірану про постачання безпілотників Росії, точніше форма цієї заяви(що вони були поставлені перед війною) - натякає на те, що найближчим часом Іран не постачатиме нічого Росії.
Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат. Ймовірно, їх спробують застосувати проти енергетичної інфраструктури України. Кількість ракет — невідома.