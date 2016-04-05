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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:15
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 07 лис, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:25
vitaliian написав:
https://t.me/black_slipper/9842
Странно что двери не стырили. Наверное спешили.
"а потом пришли мародьори"
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:37
Где-то так:
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