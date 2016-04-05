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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2600260126022603
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:15

vitaliian час покаже, хто з них правий...
UPD. ще інфа по темі:
https://babel.ua/news/86725-the-guardian-v-irani-pochalisya-vnutrishni-superechki-cherez-postavki-bezpilotnikiv-rosiji
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 07 лис, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:25

"а потом пришли мародьори"

  vitaliian написав:https://t.me/black_slipper/9842
Странно что двери не стырили. Наверное спешили.

"а потом пришли мародьори"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:37

Где-то так:
Kudrjavuy
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