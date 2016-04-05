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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:15
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 07 лис, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:25
vitaliian написав:
https://t.me/black_slipper/9842
Странно что двери не стырили. Наверное спешили.
"а потом пришли мародьори"
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:37
Где-то так:
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:59
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:06
sashaqbl написав: juristkostya написав:
износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.
І так і ні. Знос ствола - це наслідок настрілу, але є ще таке поняття, як втома металу - це втрата його характеристик через вік.
Воно як правило не зустрічаєтсья в артилерії, тому що 70 літні гармати зазвичай не використовують - їх швидше списують або через знос, або, накрайняк, через моральне застарівання. Але якщо мова йде про Д-1, ти з високою ймовірністю(залежно від умов зберігання) можна говорити про втому металу.
По доброму, їх би мали перевірити на втому і визначити максимальний заряд та нову межу настрілу, але підозрюю, що все це буде визначатися експериментальним шляхом на полі бою.
Вот именно.
А тот "эксперт" рассказывал про "износ ствола", почему я и предложил его не цитировать. Как можно доверять "спецу", который путает процессы трения и усталостного разрушения?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:11
барабашов написав: vitaliian написав:
Из-за увеличения очереди СПГ-танкеров в Европе растут цены на фрахт
Более 30 танкеров со СПГ находятся неподалеку от побережья Европы, ожидая, когда цена на газ пойдет вверх с наступлением холодов. Об этом пишет Financial Times.
Согласно данным Vortexa, в пути находятся еще 30 судов.
Европейские ПХГ сейчас заполнены в ожидании терминала для разгрузки. Газохранилища Германии заполнены на 98%, в Бельгии - на 100% и во Франции - на 99%.
Представитель Vortexa отметил, что может потребуется ещё месяц, чтобы найти терминал для разгрузки.
К слову, из-за роста спроса на СПГ, начала расти цена на фрахт. Покупатели из Азии теперь конкурируют с европейскими странами за СПГ после отказа ЕС от газа из России.
В конце октября стоимость транспортировки топлива из США в Северо-Восточную Азию доходила до $478 тысяч в сутки. Цена на перевозку в Северо-Западную Европу составила $468 тысяч в день. Это в два раза больше, чем год назад.
По глобусу Северо-Восточная Азия это Камчатка с Чукоткой
Может всё таки Японию имели ввиду? А как до этого они потребляли газ, может сами где то качали понемногу?
Северо-Восток Китая - Манчжурию снабжает Сила Сибири по цене дешевле Беларуси наверно
Япония берет сжиженый газ с Сахалинских месторождений. Для этого там порядка 15 лет назад реализовали два совместных российско-японских проекта: заводы по сжижению пропана + терминалы для заправки танкеров. До Японии там рукой подать - в ясную погоду виден Хоккайдо.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Пон 07 лис, 2022 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:12
Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, из-за запрета Турции так и не вошли в Черное море.
Они со 2 февраля ждала разрешения от Анкары на пересечение Босфора, но добро так и не получила. В итоге 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) стали возвращаться в место базирования.
по инфо множества ТГ-к
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:15
Goodman написав:
Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, из-за запрета Турции так и не вошли в Черное море.
Они со 2 февраля ждала разрешения от Анкары на пересечение Босфора, но добро так и не получила. В итоге 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) стали возвращаться в место базирования.
по инфо множества ТГ-к
Судя по неспособности написать слово "Варяг" кириллицей, все это "множество телеграм-каналов" тупо копи-пастит какой-то один западный источник: -)
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:21
sashaqbl написав:
Та й відсутність будь-яких навантажень все одно призводить до втоми - окислення матеріалів
это слишком уж вольная трактовка
окисление (и ее частный случай коррозия) к категории усталостных нагрузок никак не относятся
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:22
GALeon написав:
США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica
пусть пишет. Надо ж помогать путину решиться на очередной "жест доброй воли"
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