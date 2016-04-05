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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2601260226032604>
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:15

vitaliian час покаже, хто з них правий...
UPD. ще інфа по темі:
https://babel.ua/news/86725-the-guardian-v-irani-pochalisya-vnutrishni-superechki-cherez-postavki-bezpilotnikiv-rosiji
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 07 лис, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:37

Где-то так:
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:59

Мои комментари были, а теперь официоз(07.11.2022):
https://censor.net/ru/video_news/337893 ... hemy_video
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:06

  sashaqbl написав:
  juristkostya написав:износ ствола - это не следствие возраста, это следствие стрельбы. Каждый выстрел записывается, после определенного их количества ствол подлежит замене.
Ставить износ ствола в зависимость от возраста категорически неправильно.

І так і ні. Знос ствола - це наслідок настрілу, але є ще таке поняття, як втома металу - це втрата його характеристик через вік.
Воно як правило не зустрічаєтсья в артилерії, тому що 70 літні гармати зазвичай не використовують - їх швидше списують або через знос, або, накрайняк, через моральне застарівання. Але якщо мова йде про Д-1, ти з високою ймовірністю(залежно від умов зберігання) можна говорити про втому металу.
По доброму, їх би мали перевірити на втому і визначити максимальний заряд та нову межу настрілу, але підозрюю, що все це буде визначатися експериментальним шляхом на полі бою.

Вот именно.
А тот "эксперт" рассказывал про "износ ствола", почему я и предложил его не цитировать. Как можно доверять "спецу", который путает процессы трения и усталостного разрушения?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:11

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
Из-за увеличения очереди СПГ-танкеров в Европе растут цены на фрахт

Более 30 танкеров со СПГ находятся неподалеку от побережья Европы, ожидая, когда цена на газ пойдет вверх с наступлением холодов. Об этом пишет Financial Times.

Согласно данным Vortexa, в пути находятся еще 30 судов.

Европейские ПХГ сейчас заполнены в ожидании терминала для разгрузки. Газохранилища Германии заполнены на 98%, в Бельгии - на 100% и во Франции - на 99%.

Представитель Vortexa отметил, что может потребуется ещё месяц, чтобы найти терминал для разгрузки.

К слову, из-за роста спроса на СПГ, начала расти цена на фрахт. Покупатели из Азии теперь конкурируют с европейскими странами за СПГ после отказа ЕС от газа из России.

В конце октября стоимость транспортировки топлива из США в Северо-Восточную Азию доходила до $478 тысяч в сутки. Цена на перевозку в Северо-Западную Европу составила $468 тысяч в день. Это в два раза больше, чем год назад.

По глобусу Северо-Восточная Азия это Камчатка с Чукоткой
Может всё таки Японию имели ввиду? А как до этого они потребляли газ, может сами где то качали понемногу?
Северо-Восток Китая - Манчжурию снабжает Сила Сибири по цене дешевле Беларуси наверно
Япония берет сжиженый газ с Сахалинских месторождений. Для этого там порядка 15 лет назад реализовали два совместных российско-японских проекта: заводы по сжижению пропана + терминалы для заправки танкеров. До Японии там рукой подать - в ясную погоду виден Хоккайдо.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 07 лис, 2022 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:12

Новости с морей

Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, из-за запрета Турции так и не вошли в Черное море.

Они со 2 февраля ждала разрешения от Анкары на пересечение Босфора, но добро так и не получила. В итоге 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) стали возвращаться в место базирования.

по инфо множества ТГ-к
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:15

  Goodman написав:Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, из-за запрета Турции так и не вошли в Черное море.

Они со 2 февраля ждала разрешения от Анкары на пересечение Босфора, но добро так и не получила. В итоге 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) стали возвращаться в место базирования.

по инфо множества ТГ-к

Судя по неспособности написать слово "Варяг" кириллицей, все это "множество телеграм-каналов" тупо копи-пастит какой-то один западный источник: -)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:21

  sashaqbl написав:Та й відсутність будь-яких навантажень все одно призводить до втоми - окислення матеріалів
это слишком уж вольная трактовка :-) окисление (и ее частный случай коррозия) к категории усталостных нагрузок никак не относятся
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:22

  GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica
пусть пишет. Надо ж помогать путину решиться на очередной "жест доброй воли"
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Судя по неспособности написать слово "Варяг" кириллицей, все это "множество телеграм-каналов" тупо копи-пастит какой-то один западный источник: -)

Они художники, они так видят.
У НАТО своя спецификация по целям. властелинам морей виднее.
Goodman
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