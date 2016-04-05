Из-за увеличения очереди СПГ-танкеров в Европе растут цены на фрахт



Более 30 танкеров со СПГ находятся неподалеку от побережья Европы, ожидая, когда цена на газ пойдет вверх с наступлением холодов. Об этом пишет Financial Times.



Согласно данным Vortexa, в пути находятся еще 30 судов.



Европейские ПХГ сейчас заполнены в ожидании терминала для разгрузки. Газохранилища Германии заполнены на 98%, в Бельгии - на 100% и во Франции - на 99%.



Представитель Vortexa отметил, что может потребуется ещё месяц, чтобы найти терминал для разгрузки.



К слову, из-за роста спроса на СПГ, начала расти цена на фрахт. Покупатели из Азии теперь конкурируют с европейскими странами за СПГ после отказа ЕС от газа из России.



В конце октября стоимость транспортировки топлива из США в Северо-Восточную Азию доходила до $478 тысяч в сутки. Цена на перевозку в Северо-Западную Европу составила $468 тысяч в день. Это в два раза больше, чем год назад.