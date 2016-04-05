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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2601260226032604
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:37

  Goodman написав:
  juristkostya написав:Судя по неспособности написать слово "Варяг" кириллицей, все это "множество телеграм-каналов" тупо копи-пастит какой-то один западный источник: -)

Они художники, они так видят.
У НАТО своя спецификация по целям. властелинам морей виднее.
все же, не "спецификация", а "классификация" :-)
Но тут ведь даже не в классификации дело. Название "варяг" для русскоязычного человека понятнее некуда. Насколько надо быть..ээээ..своеобразным журналистом, чтобы его не транслитерировать?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зроблено у Миколаєвi.

9 февраля 1996 г. ракетный крейсер «Червона Украина» приказом ГК ВМФ торжественно переименован в гвардейский ракетный крейсер «Варяг» (приказ ГК ВМФ № 063 от 21 декабря 1995 г.).
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:25

  Shaman написав:
  otg написав:
  Kudrjavuy написав:Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял. :cry:
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.

не треба ганьбити те, що вони зробили.

щось у рашкованів взагалі інший підхід до оборони - "еле убежали, слава те Господи".

з їх боку нічого схожего на Маріуполь не було й не буде

"Интересное" интервью двух месячной давности, с привязкой ко времени, с ключевым вопросом буквально 30 секунд:
https://youtu.be/V2lR1Dnxa24?t=467
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:27

взрыв в Кривом Роге.

Также о взрывах сообщают в Кременчуге, в Жёлтых Водах, Пятихатках и Вольногорске Днепропетровской области, Кировоградской области и Херсонской области.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:50

  juristkostya написав:
  Goodman написав:Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, из-за запрета Турции так и не вошли в Черное море.

Они со 2 февраля ждала разрешения от Анкары на пересечение Босфора, но добро так и не получила. В итоге 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) стали возвращаться в место базирования.

по инфо множества ТГ-к

Судя по неспособности написать слово "Варяг" кириллицей, все это "множество телеграм-каналов" тупо копи-пастит какой-то один западный источник: -)

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