juristkostya написав:Судя по неспособности написать слово "Варяг" кириллицей, все это "множество телеграм-каналов" тупо копи-пастит какой-то один западный источник: -)
Они художники, они так видят. У НАТО своя спецификация по целям. властелинам морей виднее.
все же, не "спецификация", а "классификация" Но тут ведь даже не в классификации дело. Название "варяг" для русскоязычного человека понятнее некуда. Насколько надо быть..ээээ..своеобразным журналистом, чтобы его не транслитерировать?
Kudrjavuy написав:Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял.
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
не треба ганьбити те, що вони зробили.
щось у рашкованів взагалі інший підхід до оборони - "еле убежали, слава те Господи".
з їх боку нічого схожего на Маріуполь не було й не буде
Goodman написав:Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, из-за запрета Турции так и не вошли в Черное море.
Они со 2 февраля ждала разрешения от Анкары на пересечение Босфора, но добро так и не получила. В итоге 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) стали возвращаться в место базирования.
по инфо множества ТГ-к
Судя по неспособности написать слово "Варяг" кириллицей, все это "множество телеграм-каналов" тупо копи-пастит какой-то один западный источник: -)
по итогам января-октября 2022 года товарооборот между двумя странами составил почти 154 миллиарда долларов, то есть на треть больше, чем за такой же период предыдущего года. Об этом нам сообщают российские СМИ, ссылаясь на Главное таможенное управление Китая. В общем, рост — это хорошая новость.
основу товарооборота (и его роста) составил экспорт из России в Китай — он вырос до $94 миллиардов, то есть почти в полтора раза. Экспорт из Китая составил куда более скромные 60 миллиардов долларов и подрос несущественно — на 12,8%.
Основу российского экспорта в Китай составляет «код 27 ВЭД», то есть «топливо, нефть и продукты их перегонки» — 68% от всего его объема в 2021 году и 56% в 2020 году. Дальше в списке идут руды и древесина (примерно по 5%), и потом — первый «хайтек» из кода 84 «механические устройства». А дальше — снова медь, черные металлы и металлопрокат.
импорт из Китая. 26% — электрические машины и оборудование. Еще 25% — механические устройства. Остальные 50% щедро размазаны где-то между наземным транспортом, оптическими инструментами, одеждой, обувью и пластиками.
Goodman написав:Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, из-за запрета Турции так и не вошли в Черное море.
Они со 2 февраля ждала разрешения от Анкары на пересечение Босфора, но добро так и не получила. В итоге 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) стали возвращаться в место базирования.
по инфо множества ТГ-к
дальність крилатих ракет достатня щоб вражати будь які цілі на території України з Середземного морю, цім кораблям не дуже було потрібно заходити в ЧМ
а чому вони чекали 8 місяців? -банальна гра м'язами і демонстрація сили
а чому вони пішли назад до Владивостоку? -пуйло прагне "миру" на умовах недоросії і демонструє жест доброї волі