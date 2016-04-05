Товарооборот России и Китая вырос на треть.



по итогам января-октября 2022 года товарооборот между двумя странами составил почти 154 миллиарда долларов, то есть на треть больше, чем за такой же период предыдущего года. Об этом нам сообщают российские СМИ, ссылаясь на Главное таможенное управление Китая. В общем, рост — это хорошая новость.



основу товарооборота (и его роста) составил экспорт из России в Китай — он вырос до $94 миллиардов, то есть почти в полтора раза. Экспорт из Китая составил куда более скромные 60 миллиардов долларов и подрос несущественно — на 12,8%.



Основу российского экспорта в Китай составляет «код 27 ВЭД», то есть «топливо, нефть и продукты их перегонки» — 68% от всего его объема в 2021 году и 56% в 2020 году. Дальше в списке идут руды и древесина (примерно по 5%), и потом — первый «хайтек» из кода 84 «механические устройства». А дальше — снова медь, черные металлы и металлопрокат.



импорт из Китая. 26% — электрические машины и оборудование. Еще 25% — механические устройства. Остальные 50% щедро размазаны где-то между наземным транспортом, оптическими инструментами, одеждой, обувью и пластиками.

