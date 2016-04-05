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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2602260326042605
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:54

  Goodman написав:
  prodigy написав:дальність крилатих ракет достатня щоб вражати будь які цілі на території України
з Середземного морю, цім кораблям не дуже було потрібно заходити в ЧМ

Краіни не дали дозволу на прольот ракет на своєю територією + кораблям потрібна обслуга.
Все інше - домисли , у кожного свої домисли.
Для мене - вони просто пішли, не солоно хлебавши.


а Молдова давала дозвіл?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica

это вброс от республиканцев, а они идут лесом, кстати на выборах они не победят...
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну.

За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:04

Порошенко опублікував документи, за скільки він закуповує Спартани в Британії за свій рахунок.
Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів!
Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.

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Востаннє редагувалось Schmit в Вів 08 лис, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:11

  GALeon написав:
edvardd написав:
  GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica

это вброс от республиканцев, а они идут лесом, кстати на выборах они не победят...
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну.

За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.

на выборах они не победят...
  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:Щвець звісно балабол ще той, але висловив на днях цікаву думку, що заява Ірану про постачання безпілотників Росії, точніше форма цієї заяви(що вони були поставлені перед війною) - натякає на те, що найближчим часом Іран не постачатиме нічого Росії.

Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат. Ймовірно, їх спробують застосувати проти енергетичної інфраструктури України. Кількість ракет — невідома.

❗️Згорівший вчора в астрахані корабель швидше за все доставляв з Каспію до росії іранські безпілотники
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:17

  Schmit написав:Порошенко опублікував документи, за скільки він закуповує Спартани в Британії за свій рахунок.
Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів!
Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.

Зображення

а собственно, где документы?
из комментов:
Paweł
9 часов назад
236 млн - 60 шт
3.9млн - 1шт
3.9 млн грн = 87 тис дол (ціна завищена в 3.5 рази)
~25 тис дол 1 спартан по якій купує Порошенко😄
Це ціна BMW 5 2020 року в європі.
Чи справді можна купити цей броньовик за 25 тисяч доларів - я не знаю, але здається мені що ні😊
edvardd
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