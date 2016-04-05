Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів! Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 08 лис, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica
это вброс от республиканцев, а они идут лесом, кстати на выборах они не победят...
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну.
За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.
на выборах они не победят...
vitaliian написав:
sashaqbl написав:Щвець звісно балабол ще той, але висловив на днях цікаву думку, що заява Ірану про постачання безпілотників Росії, точніше форма цієї заяви(що вони були поставлені перед війною) - натякає на те, що найближчим часом Іран не постачатиме нічого Росії.
Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат. Ймовірно, їх спробують застосувати проти енергетичної інфраструктури України. Кількість ракет — невідома.
❗️Згорівший вчора в астрахані корабель швидше за все доставляв з Каспію до росії іранські безпілотники
Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів! Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.
а собственно, где документы? из комментов: Paweł 9 часов назад 236 млн - 60 шт 3.9млн - 1шт 3.9 млн грн = 87 тис дол (ціна завищена в 3.5 рази) ~25 тис дол 1 спартан по якій купує Порошенко😄 Це ціна BMW 5 2020 року в європі. Чи справді можна купити цей броньовик за 25 тисяч доларів - я не знаю, але здається мені що ні😊