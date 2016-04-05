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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2603260426052606>
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:54

  Goodman написав:
  prodigy написав:дальність крилатих ракет достатня щоб вражати будь які цілі на території України
з Середземного морю, цім кораблям не дуже було потрібно заходити в ЧМ

Краіни не дали дозволу на прольот ракет на своєю територією + кораблям потрібна обслуга.
Все інше - домисли , у кожного свої домисли.
Для мене - вони просто пішли, не солоно хлебавши.


а Молдова давала дозвіл?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica

это вброс от республиканцев, а они идут лесом, кстати на выборах они не победят...
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну.

За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:04

Порошенко опублікував документи, за скільки він закуповує Спартани в Британії за свій рахунок.
Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів!
Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.

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Востаннє редагувалось Schmit в Вів 08 лис, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:11

  GALeon написав:
edvardd написав:
  GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica

это вброс от республиканцев, а они идут лесом, кстати на выборах они не победят...
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну.

За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.

на выборах они не победят...
  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:Щвець звісно балабол ще той, але висловив на днях цікаву думку, що заява Ірану про постачання безпілотників Росії, точніше форма цієї заяви(що вони були поставлені перед війною) - натякає на те, що найближчим часом Іран не постачатиме нічого Росії.

Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат. Ймовірно, їх спробують застосувати проти енергетичної інфраструктури України. Кількість ракет — невідома.

❗️Згорівший вчора в астрахані корабель швидше за все доставляв з Каспію до росії іранські безпілотники
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:17

  Schmit написав:Порошенко опублікував документи, за скільки він закуповує Спартани в Британії за свій рахунок.
Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів!
Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.

Зображення

а собственно, где документы?
из комментов:
Paweł
9 часов назад
236 млн - 60 шт
3.9млн - 1шт
3.9 млн грн = 87 тис дол (ціна завищена в 3.5 рази)
~25 тис дол 1 спартан по якій купує Порошенко😄
Це ціна BMW 5 2020 року в європі.
Чи справді можна купити цей броньовик за 25 тисяч доларів - я не знаю, але здається мені що ні😊
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:31

  GALeon написав:
edvardd написав:
  GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica

это вброс от республиканцев, а они идут лесом, кстати на выборах они не победят...
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну.

За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.

Экспосол Хербст запевнив, що при будь-яких розкладах ще рік поміч не зміниться (не зменшиться).
А далі буде видно.

Маркарова теж роз'яснила, що поки є пряма безкоштовна допомога, то використовують її. Припиниться, то запрацює механізм ленд-лізу.

Головна стурбованність може виникнути від обрання знов Трампа.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:50

краще менше але краще

  GALeon написав:
edvardd написав:
  GALeon написав:США та НАТО допускають початок мирних переговорів по Україні, коли Київ відвоює Херсон -La Repubblica

это вброс от республиканцев, а они идут лесом, кстати на выборах они не победят...
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну.

За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.

Не буде голосування "пакетів допомоги" на 50млд Україні, із яких самої допомоги 1 лярд, а решта на "гендерні дослідження нерівності в Пакистані" та "боротьбу за вуглецевий слід пінгввнів" і різних БЛМ консультантів.

Буде менше, але під смотрящими республіканців по приниципу: "краще менше але краще", тому в реалі буде більше.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:00

  edvardd написав:а собственно, где документы?
из комментов:
Paweł
9 часов назад
236 млн - 60 шт
3.9млн - 1шт
3.9 млн грн = 87 тис дол (ціна завищена в 3.5 рази)
~25 тис дол 1 спартан по якій купує Порошенко😄
Це ціна BMW 5 2020 року в європі.
Чи справді можна купити цей броньовик за 25 тисяч доларів - я не знаю, але здається мені що ні😊

Не $25k, а майже $30k за одиницю з доставкою, а Притулі дали ціну близько $100k за штуку.
Чи можна купити старий відремонтований бронетранспортер 70-х за 30к баксів? Думаю так. Можете пошукати в інтернетах, за скільки в Україна розпродувала "надлишкове" військове майно до 2014 - офігієте.
В Україні можна за 64 тисячі купити БТР(це 13-й рік, долар по 8 )
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 08 лис, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:04

  Schmit написав:Порошенко опублікував документи, за скільки він закуповує Спартани в Британії за свій рахунок.
Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів!
Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.

Зображення


перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить?
хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:08

  mephala написав:
  Schmit написав:Порошенко опублікував документи, за скільки він закуповує Спартани в Британії за свій рахунок.
Виходячи з тої ціни, на зібрані кошти, Притула міг би закупити не 60 одиниць, а 190 Спартанів!
Можна порадити звернутись до Порошенко, він як ми бачимо може допомогти закупити дешевше, задля економії народних коштів.

Зображення


перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить?
хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.


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