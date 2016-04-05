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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2603260426052606
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:13

  Schmit написав:Не $25k, а майже $30k за одиницю з доставкою, а Притулі дали ціну близько $100k за штуку.
Чи можна купити старий відремонтований бронетранспортер 70-х за 30к баксів? Думаю так. Можете пошукати в інтернетах, за скільки в Україна розпродувала "надлишкове" військове майно до 2014 - офігієте.
В Україні можна за 64 тисячі купити БТР(це 13-й рік, долар по 8 )


думаю можна й дешевше купити якщо без двигуна і колес.
щоб було корректне порівняння потрібно на СТО загнати обидві машини і дивитися як їхній стан так і комплектацію.
а ви ІМХО рознаняєте гівно по трубах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:16

  mephala написав:перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить?
хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.

Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:22

  mephala написав:
  Schmit написав:Не $25k, а майже $30k за одиницю з доставкою, а Притулі дали ціну близько $100k за штуку.
Чи можна купити старий відремонтований бронетранспортер 70-х за 30к баксів? Думаю так. Можете пошукати в інтернетах, за скільки в Україна розпродувала "надлишкове" військове майно до 2014 - офігієте.
В Україні можна за 64 тисячі купити БТР(це 13-й рік, долар по 8 )


думаю можна й дешевше купити якщо без двигуна і колес.
щоб було корректне порівняння потрібно на СТО загнати обидві машини і дивитися як їхній стан так і комплектацію.
а ви ІМХО рознаняєте гівно по трубах.

Можливо ви праві. Може дійсно у Притули краща комплектація і стан або він просто не вміє торгуватись (бо ж не барига). Почекаємо більше інформації.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 08 лис, 2022 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:25

  Schmit написав:
  mephala написав:перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить?
хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.

Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.


ви ті машини бачили? той писака ті машини бачив? мацав?
він тупо розганяє гівно і ви з ним заразом. і взагалі згадуючи як розганялося з супутником це більше схоже на ІПСО по дискредитації Притули щоб народ не донатив.
а з прицілом на майбутнє - щоб ще часом чого іншого не надумав бо вже обмазаний.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:28

  mephala написав:
  Schmit написав:
  mephala написав:перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить?
хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.

Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.


ви ті машини бачили? той писака ті машини бачив? мацав?
він тупо розганяє гівно і ви з ним заразом. і взагалі згадуючи як розганялося з супутником це більше схоже на ІПСО по дискредитації Притули щоб народ не донатив.
а з прицілом на майбутнє - щоб ще часом чого іншого не надумав бо вже обмазаний.

когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?

"Это попытка опорочить наш имидж на международной арене"

В КНДР заявили, что никогда не поставляли оружие для рф. И не планируют этого делать.
Таким образом они ответили на заявление США, что Северная Корея поставляет россии артиллерийские снаряды, пишет Reuters (https://www.reuters.com/world/asia-paci ... 022-11-07/).
Это даже немного забавно, правда? Даже КНДР уже считает угрозой имиджу обвинения в сотрудничестве с рф .
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.

Заходимо на auto.ria і набираємо в пошуку " BMW X5 2010 року". І опа - виявляється, одну й ту ж саму машину продають за 10 тис, і за 30 тис.
А в покупці партій військової техніки є ще більше ньюансів - крім стану та комплектації, є ще такі моменти, як БК, запчастини та обслуговування. Тому нічого страшного я не бачу в такій різниці. Вона цілком може бути. І обидва варіанти можуть бути цілком ОК.
Більше того, я цілком припускаю, що брали те, що змогли знайти, не особливо перебираючи...
sashaqbl
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