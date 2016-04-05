Schmit написав:Не $25k, а майже $30k за одиницю з доставкою, а Притулі дали ціну близько $100k за штуку. Чи можна купити старий відремонтований бронетранспортер 70-х за 30к баксів? Думаю так. Можете пошукати в інтернетах, за скільки в Україна розпродувала "надлишкове" військове майно до 2014 - офігієте. В Україні можна за 64 тисячі купити БТР(це 13-й рік, долар по 8 )
думаю можна й дешевше купити якщо без двигуна і колес. щоб було корректне порівняння потрібно на СТО загнати обидві машини і дивитися як їхній стан так і комплектацію. а ви ІМХО рознаняєте гівно по трубах.
mephala написав:перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить? хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.
Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.
Schmit написав:Не $25k, а майже $30k за одиницю з доставкою, а Притулі дали ціну близько $100k за штуку. Чи можна купити старий відремонтований бронетранспортер 70-х за 30к баксів? Думаю так. Можете пошукати в інтернетах, за скільки в Україна розпродувала "надлишкове" військове майно до 2014 - офігієте. В Україні можна за 64 тисячі купити БТР(це 13-й рік, долар по 8 )
думаю можна й дешевше купити якщо без двигуна і колес. щоб було корректне порівняння потрібно на СТО загнати обидві машини і дивитися як їхній стан так і комплектацію. а ви ІМХО рознаняєте гівно по трубах.
Можливо ви праві. Може дійсно у Притули краща комплектація і стан або він просто не вміє торгуватись (бо ж не барига). Почекаємо більше інформації.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 08 лис, 2022 10:26, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить? хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.
Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.
ви ті машини бачили? той писака ті машини бачив? мацав? він тупо розганяє гівно і ви з ним заразом. і взагалі згадуючи як розганялося з супутником це більше схоже на ІПСО по дискредитації Притули щоб народ не донатив. а з прицілом на майбутнє - щоб ще часом чого іншого не надумав бо вже обмазаний.
mephala написав:перш ніж взагалі дивитись хто по чому і скільки купив - задайте собі питання навіщо взагалі це підняли питання? щоб посіяти сумніви в тих хто донатить? хтось добре намагається нашкодити Притулі - таку саму хвилю піднімали по супутнику.
Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.
ви ті машини бачили? той писака ті машини бачив? мацав? він тупо розганяє гівно і ви з ним заразом. і взагалі згадуючи як розганялося з супутником це більше схоже на ІПСО по дискредитації Притули щоб народ не донатив. а з прицілом на майбутнє - щоб ще часом чого іншого не надумав бо вже обмазаний.
когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?
"Это попытка опорочить наш имидж на международной арене"
В КНДР заявили, что никогда не поставляли оружие для рф. И не планируют этого делать. Таким образом они ответили на заявление США, что Северная Корея поставляет россии артиллерийские снаряды, пишет Reuters (https://www.reuters.com/world/asia-paci ... 022-11-07/). Это даже немного забавно, правда? Даже КНДР уже считает угрозой имиджу обвинения в сотрудничестве с рф .
Schmit написав:Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.
Заходимо на auto.ria і набираємо в пошуку " BMW X5 2010 року". І опа - виявляється, одну й ту ж саму машину продають за 10 тис, і за 30 тис. А в покупці партій військової техніки є ще більше ньюансів - крім стану та комплектації, є ще такі моменти, як БК, запчастини та обслуговування. Тому нічого страшного я не бачу в такій різниці. Вона цілком може бути. І обидва варіанти можуть бути цілком ОК. Більше того, я цілком припускаю, що брали те, що змогли знайти, не особливо перебираючи...
Schmit написав:Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.
Заходимо на auto.ria і набираємо в пошуку " BMW X5 2010 року". І опа - виявляється, одну й ту ж саму машину продають за 10 тис, і за 30 тис. А в покупці партій військової техніки є ще більше ньюансів - крім стану та комплектації, є ще такі моменти, як БК, запчастини та обслуговування. Тому нічого страшного я не бачу в такій різниці. Вона цілком може бути. І обидва варіанти можуть бути цілком ОК. Більше того, я цілком припускаю, що брали те, що змогли знайти, не особливо перебираючи...
В нас вільний ринок. Якщо хтось, якийсь благодійний фонд, працює краще, ніж інший, то це не зрада, а конкуренція і економія коштів благодійників. А от коли влада давить, міфічними справами, незалежних волонтерів, щоб залишилась пара лояльних, пригодованих, то це і є зрада.
Schmit написав:Очевидно ж, щоб кошти донатерів використовувались ефективніше, щоб кожна гривня йшла за призначенням, а не у чиїсь кишені, тим більше в такий скрутний час.
ви ті машини бачили? той писака ті машини бачив? мацав? він тупо розганяє гівно і ви з ним заразом. і взагалі згадуючи як розганялося з супутником це більше схоже на ІПСО по дискредитації Притули щоб народ не донатив. а з прицілом на майбутнє - щоб ще часом чого іншого не надумав бо вже обмазаний.
когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?
Може ефективний молодий не барига Притула показав би приклад Успіху як визначати магнітний азимут та підмінив би його поки той відходитиме на ротації в тиловій службі?
"Это попытка опорочить наш имидж на международной арене"
В КНДР заявили, что никогда не поставляли оружие для рф. И не планируют этого делать. Таким образом они ответили на заявление США, что Северная Корея поставляет россии артиллерийские снаряды, пишет Reuters (https://www.reuters.com/world/asia-paci ... 022-11-07/). Это даже немного забавно, правда? Даже КНДР уже считает угрозой имиджу обвинения в сотрудничестве с рф .
мало шо там вони заявляють. вони і на сонце висаджувалися (вночі, напевно, тому і ніхто не помітив ) і чемпіонат світу з футболу вигравали .... ви напевно і себе не поважаєте і всіх інших, кому цю туфту читати пропонуєте?