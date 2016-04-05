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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2604260526062607
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:59

  L написав:
  prodigy написав:
  Goodman написав:Краіни не дали дозволу на прольот ракет на своєю територією + кораблям потрібна обслуга.
Все інше - домисли , у кожного свої домисли.
Для мене - вони просто пішли, не солоно хлебавши.


а Молдова давала дозвіл?

Молдова- не країна НАТО, як всі інші країни по нашому західному периметру, можна і на різку реакцію нарватися. Так що тут Гудман має рацію.

Better call Saul ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03

  edvardd написав:когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?

Коли ж ви порозумнішаєте?
Schmit
 
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