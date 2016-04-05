|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:59
L написав: prodigy написав: Goodman написав:
Краіни не дали дозволу на прольот ракет на своєю територією + кораблям потрібна обслуга.
Все інше - домисли , у кожного свої домисли.
Для мене - вони просто пішли, не солоно хлебавши.
а Молдова давала дозвіл?
Молдова- не країна НАТО, як всі інші країни по нашому західному периметру, можна і на різку реакцію нарватися. Так що тут Гудман має рацію.
Better call Saul
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1141
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03
edvardd написав:
когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?
Коли ж ви порозумнішаєте?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3321
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 лис, 2022 13:13
Schmit написав: edvardd написав:
когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?
Коли ж ви порозумнішаєте?
Моісей 40 років водив... ще 9 лишилося після розвалу совка ... ждем коли зе-пійонери відійдуть ... а так тіко б.у. комуніст пішов слухати Кобзона, а другий ще є, а там комсі-комса на підході .. в очєредь с..
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29862
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 лис, 2022 13:45
flyman написав:
Може ефективний молодий не барига Притула показав би приклад Успіху як визначати магнітний азимут та підмінив би його поки той відходитиме на ротації в тиловій службі?
Притула зможе носити снаряди, як долярчик. (І я переконаний, що і азимут, і слово бусоль він точно знає). А от чи зможе долярчикзібрати донати , чи щось заробити і з власних коштів дати на зсу (особливо, якщо голова працює на те, як взяти з держави незароблені 27т гривень за 10 днів)
Доречі, а що там флуман, хоч одне з названих робить для перемоги? Чи недолуга адвокатська діяльність в інтересах Долярчика - це вже вклад в перемогу?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8218
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|106671
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|470790
|
|
|1
|4186
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|