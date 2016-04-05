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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2605260626072608>
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:59

  L написав:
  prodigy написав:
  Goodman написав:Краіни не дали дозволу на прольот ракет на своєю територією + кораблям потрібна обслуга.
Все інше - домисли , у кожного свої домисли.
Для мене - вони просто пішли, не солоно хлебавши.


а Молдова давала дозвіл?

Молдова- не країна НАТО, як всі інші країни по нашому західному периметру, можна і на різку реакцію нарватися. Так що тут Гудман має рацію.

Better call Saul ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03

  edvardd написав:когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?

Коли ж ви порозумнішаєте?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:13

  Schmit написав:
  edvardd написав:когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?

Коли ж ви порозумнішаєте?

Моісей 40 років водив... ще 9 лишилося після розвалу совка ... ждем коли зе-пійонери відійдуть ... а так тіко б.у. комуніст пішов слухати Кобзона, а другий ще є, а там комсі-комса на підході .. в очєредь с..
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Може ефективний молодий не барига Притула показав би приклад Успіху як визначати магнітний азимут та підмінив би його поки той відходитиме на ротації в тиловій службі?


Притула зможе носити снаряди, як долярчик. (І я переконаний, що і азимут, і слово бусоль він точно знає). А от чи зможе долярчикзібрати донати , чи щось заробити і з власних коштів дати на зсу (особливо, якщо голова працює на те, як взяти з держави незароблені 27т гривень за 10 днів)
Доречі, а що там флуман, хоч одне з названих робить для перемоги? Чи недолуга адвокатська діяльність в інтересах Долярчика - це вже вклад в перемогу?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:14

  Hotab написав:
  flyman написав:Може ефективний молодий не барига Притула показав би приклад Успіху як визначати магнітний азимут та підмінив би його поки той відходитиме на ротації в тиловій службі?


Притула зможе носити снаряди, як долярчик. (І я переконаний, що і азимут, і слово бусоль він точно знає). А от чи зможе долярчикзібрати донати , чи щось заробити і з власних коштів дати на зсу (особливо, якщо голова працює на те, як взяти з держави незароблені 27т гривень за 10 днів)
Доречі, а що там флуман, хоч одне з названих робить для перемоги? Чи недолуга адвокатська діяльність в інтересах Долярчика - це вже вклад в перемогу?

і багато надонатив? я так розумію, що все рухне, так сказати самий центровий, а нє, там трохи є крутіших крутеликів, без них держава рухне... аналогічно як без вакцинації та масочек рік-два тому ... зато новий асфальт вкатаний на боротьбі з вірусом
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:14

  prodigy написав:
дальність крилатих ракет достатня щоб вражати будь які цілі на території України
з Середземного морю, цім кораблям не дуже було потрібно заходити в ЧМ

а чому вони чекали 8 місяців?
-банальна гра м'язами і демонстрація сили

а чому вони пішли назад до Владивостоку?
-пуйло прагне "миру" на умовах недоросії і демонструє жест доброї волі

не забувайте , що Джейк Салливан веде переговори з Патрушевим і Ушаковим
https://suspilne.media/311172-sallivan- ... utina-wsj/

що дипломатичні ігри США веде активно з лютого (були якийсь паузи, але тактична гра США)

Салливан з табору "голубів", він має сильний вплив на Байдена (який згоден) с тим,
що рф має програти у війні але треба дочекатись не тільки військової а також економічної поразки росії

швидка поразка могла привести до зриву криши у пуйла і застосування яз
дальность дальностью, но пролет ракеты воздушном пространстве стран НАТО (Турция, Греция, Болгария, Румыния) - это как вообще? Ясно, что вход в чёрное море был необходим.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:15

  prodigy написав:
  Goodman написав:
  prodigy написав:дальність крилатих ракет достатня щоб вражати будь які цілі на території України
з Середземного морю, цім кораблям не дуже було потрібно заходити в ЧМ

Краіни не дали дозволу на прольот ракет на своєю територією + кораблям потрібна обслуга.
Все інше - домисли , у кожного свої домисли.
Для мене - вони просто пішли, не солоно хлебавши.


а Молдова давала дозвіл?

А Молдове есть, чем возразить?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і багато надонатив?

Більше, ніж "нуль", а отже більше тебе і Долярчика (якби той не служив, а сидів на базарі у Львові). .
  flyman написав:я так розумію, що все рухне, так сказати самий центровий,,

"Курочка по зёрнышку".
А ти саме по цій причині не допомагаєш зсу, що "і без мене не рухне"?.


  juristkostya написав:Ясно, что вход в чёрное море был необходим.

Згоден. Над країнами НАТО запускати ракети - це провокація, яку мордор поки що дозволити собі не може. Її будуть збивати, вона може впасти куди завгодно, і поясни потім "та то ми не по вам стріляли".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:00

  Витаха написав:
  vitaliian написав:
❗️«росія концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. До того ж росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати», — Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Судя по "Готуємось відповідати", словам Швеца и этим картинкам в телеграмм каналах о адаптации крылатых ракет StormShadow, то отвечать будем именно ими. Если это так, то хотелось бы не только по военным объектам, а и по нефтебазам и объектам критической инфраструктуры.
Зображення

Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет
Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км
В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою
https://www.thedrive.com/the-war-zone/a ... es-horizon
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет
Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км
В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою

Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат?
Скільки штук Іран зможе поставити?
P.S. Поки орки не застосують, не можна сказати напевне, що "Іран передав".
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