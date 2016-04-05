edvardd написав:когда уже у порошенко все ботофермы, работающие на москалей закроют....?
Коли ж ви порозумнішаєте?
Моісей 40 років водив... ще 9 лишилося після розвалу совка ... ждем коли зе-пійонери відійдуть ... а так тіко б.у. комуніст пішов слухати Кобзона, а другий ще є, а там комсі-комса на підході .. в очєредь с..
flyman написав:Може ефективний молодий не барига Притула показав би приклад Успіху як визначати магнітний азимут та підмінив би його поки той відходитиме на ротації в тиловій службі?
Притула зможе носити снаряди, як долярчик. (І я переконаний, що і азимут, і слово бусоль він точно знає). А от чи зможе долярчикзібрати донати , чи щось заробити і з власних коштів дати на зсу (особливо, якщо голова працює на те, як взяти з держави незароблені 27т гривень за 10 днів) Доречі, а що там флуман, хоч одне з названих робить для перемоги? Чи недолуга адвокатська діяльність в інтересах Долярчика - це вже вклад в перемогу?
flyman написав:Може ефективний молодий не барига Притула показав би приклад Успіху як визначати магнітний азимут та підмінив би його поки той відходитиме на ротації в тиловій службі?
Притула зможе носити снаряди, як долярчик. (І я переконаний, що і азимут, і слово бусоль він точно знає). А от чи зможе долярчикзібрати донати , чи щось заробити і з власних коштів дати на зсу (особливо, якщо голова працює на те, як взяти з держави незароблені 27т гривень за 10 днів) Доречі, а що там флуман, хоч одне з названих робить для перемоги? Чи недолуга адвокатська діяльність в інтересах Долярчика - це вже вклад в перемогу?
і багато надонатив? я так розумію, що все рухне, так сказати самий центровий, а нє, там трохи є крутіших крутеликів, без них держава рухне... аналогічно як без вакцинації та масочек рік-два тому ... зато новий асфальт вкатаний на боротьбі з вірусом
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
❗️«росія концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. До того ж росії знадобилися іранські ракети. Готуємось відповідати», — Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Судя по "Готуємось відповідати", словам Швеца и этим картинкам в телеграмм каналах о адаптации крылатых ракет StormShadow, то отвечать будем именно ими. Если это так, то хотелось бы не только по военным объектам, а и по нефтебазам и объектам критической инфраструктуры.
Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою https://www.thedrive.com/the-war-zone/a ... es-horizon
Ukrainian написав:Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою
Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат? Скільки штук Іран зможе поставити? P.S. Поки орки не застосують, не можна сказати напевне, що "Іран передав".