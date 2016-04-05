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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2605260626072608
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:21

  sashaqbl написав:
  Ukrainian написав:Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет
Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км
В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою

Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат?
Скільки штук Іран зможе поставити?
P.S. Поки орки не застосують, не можна сказати напевне, що "Іран передав".

результат - кинець ипохи зубажиння
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат?
Скільки штук Іран зможе поставити?


Автори статті не такі оптимістичні
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Автори статті не такі оптимістичні

Автори неоптимістичні щодо можливостей ППО України. Але Іскандери ми теж не збивали. Лишається відкритим питання ефективності цих ракет в знищенні енергетичної інфраструктури.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:15

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  Ukrainian написав:Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет
Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км
В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою

Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат?
Скільки штук Іран зможе поставити?
P.S. Поки орки не застосують, не можна сказати напевне, що "Іран передав".

результат - кинець ипохи зубажиння

кінець шари, яка дісталась від роспаду СРСР.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:16

  Letusrock написав:Автори статті не такі оптимістичні

на початку війни деякі європейці й щодо Байрактарів були не оптимістичні
Если бы Киев получил все те заказанные примерно 60 турецких ударных беспилотников, они могли бы привести к ощутимым потерям российской армии. Однако по сравнению с наземными боями эффект от применения дронов останется ограниченным, констатирует Рихтер.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Резніков оголосив мобілізацію 300000 бойових комарів. Московити проти москалів.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Лишається відкритим питання ефективності цих ракет в знищенні енергетичної інфраструктури.


нехочу бути песимістом але якщо мопеди завдають серйозних проблем то ці ракети нам зроблять блекаут замість блек фрайді
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:41

  Frant написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат?
Скільки штук Іран зможе поставити?
P.S. Поки орки не застосують, не можна сказати напевне, що "Іран передав".

результат - кинець ипохи зубажиння

кінець шари, яка дісталась від роспаду СРСР.

теж варіант,
декомунізація економіки налітцо
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:43

  Investor_K написав:Резніков оголосив мобілізацію 300000 бойових комарів. Московити проти москалів.

москіти
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:56

  Investor_K написав:Резніков оголосив мобілізацію 300000 бойових комарів. Московити проти москалів.

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