Ukrainian написав:Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою
Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат? Скільки штук Іран зможе поставити? P.S. Поки орки не застосують, не можна сказати напевне, що "Іран передав".
Ukrainian написав:Поки Україна чекає з березня місяця від союзників балістичних та крилатих ракет Іран збирається передати (може уже передав ) власні балістичні ракети з радіусом до 600-700 км В разі ударів ними по інфраструктурі ППО буде безсилою
Росія витратила майже 700 балістичних ракет по Україні - і де результат? Скільки штук Іран зможе поставити? P.S. Поки орки не застосують, не можна сказати напевне, що "Іран передав".
Letusrock написав:Автори статті не такі оптимістичні
на початку війни деякі європейці й щодо Байрактарів були не оптимістичні
Если бы Киев получил все те заказанные примерно 60 турецких ударных беспилотников, они могли бы привести к ощутимым потерям российской армии. Однако по сравнению с наземными боями эффект от применения дронов останется ограниченным, констатирует Рихтер.