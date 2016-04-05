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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2606260726082609
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".

Притула пояснив, чому британські Spartan коштують дорожче, ніж купив Порошенко
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:24

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Автори статті не такі оптимістичні

Автори неоптимістичні щодо можливостей ППО України. Але Іскандери ми теж не збивали. Лишається відкритим питання ефективності цих ракет в знищенні енергетичної інфраструктури.

Іскандерами по ТЕС ніхто не стріляв.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы кинули жителей Херсона, не заплатили даже пенсии" Россияне признали неудобную правду

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:00

Промежуточные выборы в США 8 ноября, что выбирают?

By the numbers:
This year, 35 of the 100 Senate seats are on the ballot.
All 435 House seats are on the ballot.
Additionally, 36 out of 50 states will elect governors.
Dozens of ballot measures are also before voters.
Voters in 27 states will choose secretaries of state in the midterms.

Democrats need at least 50 seats to keep US Senate control and Republicans need 51 to take over. 35 seats are on the ballot this year. Based on race ratings by Inside Elections, Republicans are currently favored to win 20 Seats , while Democrats are favored to win 12 Seats . 3 Seats are currently rated as toss-ups.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:05

Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.

За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".

"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:17

  prodigy написав:Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.

За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".

"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.
разговор глухого со слепым. Макрон сказал, что условия и момент переговоров должны исходить от нас, но все равно найдутся желающие покричать про капитуляцию.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:19

  juristkostya написав:
  prodigy написав:Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.

За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".

"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.
разговор глухого со слепым. Макрон сказал, что условия и момент переговоров должны исходить от нас, но все равно найдутся желающие покричать про капитуляцию.

Макрона спрашивают журналисты-у него четкого ответа, но что-то ответить надо
prodigy
 
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