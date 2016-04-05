таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".
Промежуточные выборы в США 8 ноября, что выбирают?
By the numbers: This year, 35 of the 100 Senate seats are on the ballot. All 435 House seats are on the ballot. Additionally, 36 out of 50 states will elect governors. Dozens of ballot measures are also before voters. Voters in 27 states will choose secretaries of state in the midterms.
Democrats need at least 50 seats to keep US Senate control and Republicans need 51 to take over. 35 seats are on the ballot this year. Based on race ratings by Inside Elections, Republicans are currently favored to win 20 Seats , while Democrats are favored to win 12 Seats . 3 Seats are currently rated as toss-ups.
Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.
За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.
"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".
"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.
prodigy написав:Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.
За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.
"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".
"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.
разговор глухого со слепым. Макрон сказал, что условия и момент переговоров должны исходить от нас, но все равно найдутся желающие покричать про капитуляцию.
prodigy написав:Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.
За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.
"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".
"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.
разговор глухого со слепым. Макрон сказал, что условия и момент переговоров должны исходить от нас, но все равно найдутся желающие покричать про капитуляцию.
Макрона спрашивают журналисты-у него четкого ответа, но что-то ответить надо
1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив.... 2 З приведенної вами ссилки - Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів.. Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну... І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000... А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.
Як на мене Ви повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені Порошенком Як на мене - чудова політична конкуренція...
ПС Навіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.