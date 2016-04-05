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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:59
Niro написав:
Притула розкрадає бабло яке йому шлють. Його кришує зє.
Є переконливі докази цього ?
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Ukrainian
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:07
Ukrainian написав: Niro написав:
Притула розкрадає бабло яке йому шлють. Його кришує зє.
Є переконливі докази цього ?
Вам з мокрими печатками ?
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flyman
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:32
Ukrainian написав: Niro написав:
Притула розкрадає бабло яке йому шлють. Його кришує зє.
Є переконливі докази цього ?
То, что ты топишь за ЗЕ уже и так понятно
Но вот, недавно, и Поярков намекал, что Притулу из ОПы научили, как можно дерибанить бабло
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pesikot
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:35
flyman
Хто це на відео ?
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Ukrainian
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:42
Россия резко увеличила морской экспорт нефти в преддверии вступления в силу эмбарго ЕС 5 декабря.
Это называется «перед смертью не надышишься».
По всей видимости, нефть отгружается в том числе и из запасов в расчете, что когда эмбарго вступит в силу и снизится экспорт, какое-то время удастся работать «на склад». Вопрос, конечно, в цене такой панической распродажи. Вряд ли она идет без солидного дисконта.
Российский уголь также отгружается в Индию с фантастической скидкой в 70% от цены. Проблема здесь несколько иная: пропускная способность железной дороги еще выдерживает увеличение поставок, а вот терминалы - уже нет. Поэтому возникают огромные «пробки» в сторону Китая, что само по себе существенно снижает грузооборот в связи с простоем вагонов.
Инфраструктура - такая штука, которую волевым решением не создашь, вкладываться в нее нужно было годы назад, но зачем эти ненужные затраты, если всё было тип-топ? Кто же знал, что главному позарез потребуются Бердичев с Ахтыркой?
В Воронеже из-за санкций закрылся крематорий
Он проработал меньше трех лет, сообщает «7х7». Произведённая в Чехии печь сломалась, а детали для нее невозможно закупить из-за санкций.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:14
Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?
Той, кому флуман теж НЕ донатить.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:16
Hotab написав: Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?
Той, кому флуман теж НЕ донатить.
уважно слідкую за хеппі сторі як твій родич почав заробляти в ІТ єври,
йому добре, нічого не мав, то нічого не втратив.
Жив по Швабрі: "у вас нічого нема і ви щасливі".
Тепер появилися єври, і почалися гємор та невдобні вопроси.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 лис, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:18
flyman написав: Hotab написав: Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?
Той, кому флуман теж НЕ донатить.
уважно слідкую за хеппі сторі як твій родич почав заробляти в ІТ єври
Звідки буде сторі, якщо це його (не мої) єври і його життя?))
У нас є лише одна відкрита на огляд хепі сторі: 100 доларів на місяць і життя в підвалі.
flyman написав:
йому добре, нічого не мав, то нічого не втратив
Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:27
Hotab написав:
Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.
Скільки ПВО закупили олігархи? Ті що в Форбс сотці.
Ті ж власники Нібулону може подали приклад?
Чи все в асфальт пішло і на маленькі хатинки в Швейцарії/Лондоні?
Все ще "щипаєте гусаків"? Чи вже козлів доїте для наповнення дірявого бюджета?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 лис, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:30
flyman написав: Hotab написав:
Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.
Скільки ПВО закупили олігархи? Ті що в Форбс сотці.
Ті ж власники Нібулону може подали приклад?
Та ясно, що поки хоча б хтось є, хто не допомагає своїй державі, флуман завжди покаже на нього пальцем і скаже "я теж не буду".
flyman написав:
Все ще "щипаєте гусаків
Пробував КХ щипати, так він вважав, як і ти, себе розумнішим. Зараз його самого більше не чути, а в горщик мабуть зек з Вологди спустошив і наsрав в нього. Що він зробив з дружиною КХ - то вже ми не дізнаємось. Але який впертий був козарлюга!! Теж кричав "кролю по морді, а не військовий збір".
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 08 лис, 2022 21:34, всього редагувалось 2 разів.
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